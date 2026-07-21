El dramático momento que vivió Jazmín "La Cuerpo" en un reality español: convulsionó en vivo

En las últimas horas la influencer ingresó a un reality y ya generó preocupación entre sus seguidores. Desde las redes oficiales revelaron cómo está su salud.

Jazmín Salinas, reconocida en las redes sociales como “La Cuerpo” convulsionó en el patio de La Casa de los Gemelos 3. Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad y causó preocupación.

El episodio ocurrió en el patio de la mansión, y según el video la participante quedó tendida en el suelo mientras un compañero intenta asistirla tras alertar lo que estaba sucediendo. Otros compañeros estaban dentro de la casa.

Frente a la preocupación que causo en los seguidores de la influencer, la cuenta oficial salió a aclarar sobre su estado de salud, “ queremos informar que se encuentra estable luego de la convulsión que sufrió en la mansión”.

Según el parte médico, La Cuerpo convulsionó debido a las altas temperaturas que azotan Marbella, lugar donde se filma el reality. Pese al difícil momento, s u entorno confirmó que la participante se encuentra fuera de peligro y podrá continuar con su participación, “ evolucionó favorablemente y continuará con las grabaciones del programa con total normalidad”, detallaron.

La Cuerpo abandona #LaCasaDeLosGemelos3 Aparentemente habría sufrido un ataque tras pasar la primera noche en la casa. pic.twitter.com/QBOWGtFGWW

La Casa de los Gemelos es un polémico reality show de internet. Fue creado en España por los hermanos y creadores de contenido Daniel y Carlos Ramos, conocidos en redes como Zona Gemelos.

El formato consiste en reunir a diferentes influencers y celebridades mediáticas de las redes sociales dentro de una residencia. Su convivencia es transmitida en directo las 24 horas del día a través de plataformas de streaming como Kick y YouTube.

El programa se destaca por la ausencia de un guion estricto o de una moderación televisiva tradicional, es decir no tiene reglas y los jugadores sobrepasan los limites. Desde la casa, los participantes mantienen una interacción directa con la audiencia a través de votaciones gratuitas.

La edición veraniega comenzó el 20 de julio y reunió a figuras de la televisión y redes argentinas como Furia Scaglione, Cristian U, Alfa, Anto Pane, Milky Dolly y Jazmín "La Cuerpo.