El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: presentan Inocencia Fiscal II y buscan avanza con la reforma del Banco Central

La Casa Rosada definió su hoja de ruta parlamentaria después del receso invernal. El ministro de Economía, Luis Caputo, detallará este miércoles el nuevo proyecto fiscal, mientras que el Presidente anunciará la semana próxima los cambios en la Carta Orgánica del BCRA.

El Gobierno busca avanzar con una agenda legislativa potente y avanzar con dos proyectos ambiciosos: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo , encabezará una conferencia de prensa donde brindará los detalles y alcances de la ley fiscal. Tras la presentación pública, el proyecto hará su ingreso formal a la Cámara de Diputados para dar inicio al debate en las comisiones correspondientes.

Por otro lado, la atención política se trasladará la próxima semana al propio Presidente. Según confirmaron fuentes oficiales, Javier Milei será el encargado de presentar públicamente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Esta iniciativa, que promete generar un fuerte debate entre los distintos bloques parlamentarios por su impacto en la política monetaria, será anunciada por el jefe de Estado de manera previa a su giro al recinto, marcando así el segundo gran objetivo legislativo de la Casa Rosada para este tramo del año.

Inocencia Fiscal II es un anteproyecto y paquete de medidas que profundiza el Régimen de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), introduciendo cambios profundos en el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra ARCA. Su objetivo principal es consolidar un cambio de paradigma fiscal donde el contribuyente es considerado cumplidor por defecto.

El miércoles, el ministro de Economía detallará los alcances de la medida fiscal, que significa para el Gobierno un hito para su programa económico. La conferencia de prensa contará con la presencia de representantes de las cámaras del sector.

Reforma del Banco Central

El Ejecutivo trabaja en una nueva Carta Orgánica que apunta a consolidar un esquema de estabilidad monetaria, con mayor autonomía para el Banco Central y nuevas reglas para la emisión.

La propuesta, que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso, apunta a revertir aspectos incorporados en la reforma de 2012 y establecer un marco institucional que limite la discrecionalidad en la política monetaria. El objetivo central es que el Banco Central vuelva a concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda.

Uno de los principales ejes del proyecto consiste en restablecer el denominado "mandato único". En la práctica, esto implica que la función principal del BCRA será garantizar la estabilidad monetaria, dejando de lado otros objetivos vinculados con el desarrollo económico, el empleo o la inclusión financiera que fueron incorporados durante la modificación de la Carta Orgánica realizada hace más de una década.

Desde el Gobierno sostienen que concentrar las funciones del organismo permitirá fortalecer la credibilidad de la política monetaria y reducir la posibilidad de que objetivos múltiples entren en conflicto entre sí.

Otro de los cambios previstos busca reforzar la autonomía del Banco Central frente al Ejecutivo. La iniciativa contempla establecer mecanismos que dificulten futuras intervenciones políticas sobre las decisiones monetarias y otorguen mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.

La reforma también propone cerrar definitivamente la posibilidad de financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Otro aspecto incluido, establece cambios sobre el tratamiento de las ganancias obtenidas por el Banco Central. La propuesta apunta a restringir la distribución de utilidades contables que no representen ingresos efectivamente realizados, evitando que puedan utilizarse para financiar gasto público sin respaldo económico.

El proyecto será detallo la semana próxima por el presidente Javier Milei.