Ana Rosenfeld entregó los videos del robo en la casa de Wanda Nara e intimó a Mauro Icardi

La representante legal de la conductora se refirió al robo en la mansión de Milán y reveló que el juez tomó una decisión que involucra al delantero argentino. referida a los pasaportes de las hijas en común.

Ana roselfeld presentó los videos sobre el robo en la casa de Wanda.

El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán sigue siendo investigado por la justicia italiana . Quien se pronunció al respecto fue Ana Rosenfeld: presentó los videos y un documento en Argentina donde se intima a Mauro Icardi.

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El robo sucedió mientras la empresaria se encontraba en New York presenciando el partido Argentina - España y que abandonó durante el primer tiempo tras el desesperado llamado de su madre, quien le comunicó el terrible momento.

El periodista de DDM, G uido Zaffora reveló la documentación presentada por la letrada que representa a Wanda , “Ana presentó videos de los ladrones y la denuncia policial para que se abra la feria y Mauro Icardi ayude a Wanda con tema pasaportes. El juez Agopián vio los videos de los ladrones y realizó la denuncia policial. El juez accede a abrir la feria", explicó.

"Procedo a habilitar la feria judicial... Atento a lo manifestado y solicitado por la parte actora, Wanda Nara, íntimo al señor Mauro Emanuel Icardi a comparecer y prestar toda la autorización y colaboración necesaria ante la autoridad consular italiana a fin de posibilitar la expedición de los pasaportes de las hijas en común dentro del plazo de las 48 horas b ajo el apercibimiento de disponer las medidas razonables para asegurar la eficacia (de la investigación de la causa", describe la causa.

Además, según revelaron en el programa, sospechan que el robo fue trazado por alguien que conoce la casa a la perfección, pista que sigue la policía italiana tras las declaraciones de la empresaria.

Wanda Nara durante su viaje en New York.

El robo, otro capítulo en la guerra Nara - Icardi

Wanda Nara había sido convocada por una famosa marca de desodorantes para viajar a New York y ser una de las embajadoras, oferta que no pudo rechazar. A último momento armó sus valijas y abandonó Europa donde se encontraba de vacaciones junto a sus hijos y su mamá.

Fue Nora Colosimo quien se quedó a cargo de los pequeños en Milán, sin imaginarse que vivirían un mal momento: mientras miraban el partido unos ladrones entraron a la casa por una ventana.

Cuando los nenes más grandes percibieron que habían ingresado desconocidos, rápidamente se encerraron en el baño. Según reveló Yanina Latorre, los ladrones desvalijaron la casa y se centraron especialmente en el vestidor de la mediática.

En este contexto, Guido Zaffora reveló que Wanda intentó comunicarse con Mauro, "dicen que Mauro tiene a Wanda bloqueada por eso le escribía y él no contestaba... Wanda le dice a una de sus niñas que le escriba a Mauro para que responda y él le dice 'no te metas, son cosas de grandes'", reveló.