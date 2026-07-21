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La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

En LAM revelaron que la legendaria participante dejó una deuda en el exclusivo departamento de Recoleta donde residía antes de ingresar al reality.

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

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Mientras Sol Abraham continúa en la casa de Gran Hermano, sus vecinos la denunciaron de deber una suma millonaria de expensas.

Según reveló el conducto de LAM, la mediática reingresa al reality.
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Pepe Ochoa reveló que la deuda corresponde a las expensas del departamento y que rondaría aproximadamente entre los 1.600.000 pesos, “Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella”. Según explicó, las expensas están a nombre de su expareja, sin embargo la deuda corresponde a Abraham.

En este sentido Ochoa reveló que la famosa quiso cancelar la deuda con un cheque sin fondos, suceso que agravó la situación, “quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos”, explicó.

Sol Abraham y el conflicto con sus vecinos

La denuncia no termina acá, desde el piso de LAM aseguraron que entre la participante y los vecinos del edificio hay una tensa relación. En este sentido, Ochoa informó que los vecinos cuestionaron algunos malos modos que tendría Sol con sus vecinos y los empleados del complejo, "le pidió a los empleados que no usen el ascensor principal".

Además de mantener una mala relación con el encargado del edificio, quien se quejó porque ella le pedía que realizara trabajos fuera de su horario laboral, “tiene problemas con sus vecinos, la tratan de ordinaria por sus modos y se lleva a las patadas con el encargado".

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