5 de junio de 2026 Inicio
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El mensaje de Cristina Kirchner para despedir al Indio Solari: "Vivir solo cuesta vida"

La expresidenta utilizó las redes sociales para recordar al exlíder de Los redonditos de ricota, tras conocerse su fallecimiento en la casa de Parque Leloir.

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La expresidenta con el músico y su mujer

La expresidenta con el músico y su mujer, Virginia Mones Ruiz.

Redes sociales

La expresidenta Cristina Kirchner utilizó las redes sociales para recordar al exlíder de Los redonditos de ricota, Carlos "Indio" Solari, tras conocerse su fallecimiento en la casa de Parque Leloir.

Tras la negativa del Gobierno, se esperan novedades sobre dónde se realizará el velorio del Indio Solari. 
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La exmandataria eligió la frase "vivir solo cuesta vida", un verso icónico de la canción Ropa sucia, que interpretó la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, escrita por el Indio Solari.

La presidenta del PJ recibió en agosto del 2025 al músico que la visitó en su casa, conde cumple prisión domiciliaria, en San José 1111 en el barrio de Constitución, en la Ciudad.

Kirchner y el Indio Solari se conocieron personalmente en la casa del músico en un barrio del partido de Ituzaingó, que se volvió una fortaleza, donde el artista se alejó para trabajar y vivir en el anonimato, unos meses antes del atentado a la expresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

El encuentro se mantuvo en el ámbito privado y trascendió públicamente cuando Máximo Kirchner compartió una foto inédita de la reunión. "Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", escribió el diputado nacional.

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