Diego Santilli avanza el diálogo con los gobernadores para formalizar obras en las provincias

El jefe de Gabinete tiene previsto reunirse con distintos gobernantes para alcanzar acuerdos estratégicos, que incluyen obras viales, acueductos y plantas potabilizadoras.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , tiene previsto reunirse con distintos gobernadores para avanzar en el diálogo con las provincias y alcanzar acuerdos estratégicos. Los encuentros marcarán la aceitada relación entre la administración libertaria y los gobernantes, ya que varios asistieron a la jura del ministro coordinador en la Casa Rosada.

La agenda de Santilli comprende reuniones con autoridades de Santiago del Estero y Catamarca , además de formalizar un acuerdo con Santa Fe por el traspaso de obras viales. Los cónclaves también apuntarán a avanzar en iniciativas sobre acueductos y plantas potabilizadoras, como el sistema Albigasta.

En paralelo, el jefe de Gabinete mantuvo el lunes en Casa Rosada un encuentro con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, donde el objetivo estuvo puesto en analizar la agenda de trabajo entre Nación y provincia, avanzar en los proyectos legislativos del Congreso y conseguir el aval financiero para obras viales en el distrito mesopotámico.

Entre otros puntos, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que el Gobierno Nacional otorgue aval a la provincia de Corrientes para trabajos en el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

En tanto, Santilli también integró este lunes una reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada. El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de acordar la estrategia parlamentaria y avanzar con las reformas de cara a las elecciones de 2027.

Diego Santilli destacó que "la Argentina se ha puesto en marcha"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó el jueves de la inauguración de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural en el predio ferial de Palermo, donde aseguró que "la Argentina se ha puesto en marcha" y reivindicó las medidas implementadas por el Gobierno nacional en favor del sector agropecuario.

Durante el tradicional acto de corte de cinta, Santilli felicitó a los organizadores por una nueva edición de la muestra y destacó el rol del campo y de la agroindustria en la economía argentina.

"Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138° exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo que es la productividad", sostuvo.

En ese marco, el funcionario aseguró que la administración de Javier Milei trabaja para reducir la carga impositiva sobre el sector. "Desde el día uno, el Presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba de la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días", afirmó.

Al cerrar su discurso, Santilli retomó una expresión del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y aseguró que "estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que la Argentina se ha puesto en marcha".