Lionel Messi ya llegó a Rosario tras el Mundial: cómo serán los próximos días junto a su familia

El capitán de la Selección argentina regresó al país después de la destacada actuación en la Copa del Mundo. Permanecerá en la ciudad junto a sus afectos y luego se reincorporará a Inter Miami.

Lionel Messi ya está en Rosario después de haber viajado desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. Viajó de manera privada con su familia y descansará unos días antes de incorporarse a Inter Miami.

Se supo lo que pasó previo a la arenga de Messi en el vestuario

El capitán aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario, custodiado por un imponente operativo de seguridad que impidió captar imágenes suyas y de sus acompañantes.

Tanto "La Pulga" como Rodrigo De Paul habían permanecido unas horas en Estados Unidos tras la caída de Argentina ante España en el MetLife Stadium.

Messi viajó primero desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, emprendió el vuelo en un avión privado hacia su ciudad natal. Se espera que el '10 ' pase unos días de descanso junto a su familia en su residencia del barrio privado Kentucky, en Funes, antes de reincorporarse a la competencia oficial con el Inter Miami.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, expresó en su cuenta de Instagram.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, cerró.

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección argentina: "Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado"

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, puso en duda su continuidad en el equipo a futuro luego de haber caído en la final del Mundial 2026 ante España y no haber conseguido la cuarta estrella. El campeón del mundo aseguró que reflexionará “si es momento de dar un paso al costado”.

A través de su cuenta de Instagram, publicó su primer descargo, un poco más tarde que sus compañeros. Allí reveló lo que le había sucedido la noche previa: “Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Sin embargo, abrió su corazón y publicó una serie de imágenes de ese día. “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, agregó.

El Dibu llegó a Ezeiza junto con la mayoría de sus compañeros y fue recibido por una multitud de gente que esperaba con bombos, banderas y arengas. Por último, expresó: “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.