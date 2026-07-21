21 de julio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de julio

El oficial minorista opera a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación tras un inicio de semana sin cambios.

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El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

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El dólar oficial minorista cotizó este lunes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana sin cambios, luego de una que cerró al alza.

El dólar oficial se sigue moviendo en torno a los $1.500.
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.481.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.950.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.572,27, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.513,06.

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