21 de julio de 2026 Inicio
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El vocero presidencial desmintió haber dicho que Argentina es un "país bananero" y señaló a los medios

Adrián Ravier atribuyó esa lectura de su mensaje a una "mala interpretación". Había expresado que "siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas".

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Lean mi posteo completo para ver la idea

"Lean mi posteo completo para ver la idea", pidió.

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El vocero presidencial Adrián Ravier negó haber dicho que la Argentina es un "país bananero", luego de un mensaje publicado en las redes sociales el fin de semana que le valió numerosas críticas. El funcionario responsabilizó a los medios por "alimentar el enojo" con una "mala interpretación" de sus palabras.

Milei afirmó que decidió respetar el pedido del plantel.
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"Lean mi posteo completo para ver la idea", pidió. Textualmente, Ravier había señalado en la red social X: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave".

Ante la consulta puntual sobre sus dichos en X, el portavoz respondió: "En relación con mis afirmaciones niego contundentemente haber dicho alguna vez que Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso".

Adri&aacute;n Ravier brind&oacute; su cuarta conferencia de prensa.&nbsp;

Adrián Ravier brindó su cuarta conferencia de prensa.

Para Ravier, lo ocurrido "es una interpretación de muy mala fe de periodistas que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. Yo jamás dije que Argentina es un país bananero. Lo que dije era un condicional de que si Argentina era un país bananero nosotros no íbamos a poder, digamos, recuperar las Malvinas como todos queremos”.

En su argumentación, el vocero defendió el modelo económico del Gobierno y se refirió a la situación del archipiélago al analizar que "si nosotros logramos la apertura económica, si logramos lazos y conversar en la mesa importante del mundo, entonces la posibilidad de recuperar Malvinas es mayor".

"Cualquiera que lea mis posteo completo creo que ve el espíritu muy claro de cuál fue el espíritu del mensaje que yo quería dar. De ninguna manera sostuvo que argentina es un país bananero es algo que tampoco dije”, completó.

El posteo de Ravier en redes sociales

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