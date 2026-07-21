21 de julio de 2026 Inicio
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Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección argentina: "Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado"

El arquero publicó un mensaje en sus redes sociales y se refirió a su futuro en el equipo tras haber caído en la final ante España en el Mundial 2026: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue adelante”.

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Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección argentina.

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección argentina.

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El arquero de la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, puso en duda su continuidad en el equipo a futuro luego de haber caído en la final del Mundial 2026 ante España y no haber conseguido la cuarta estrella. El campeón del mundo aseguró que reflexionará “si es momento de dar un paso al costado”.

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A través de su cuenta de Instagram, publicó su primer descargo, un poco más tarde que sus compañeros. Allí reveló lo que le había sucedido la noche previa: “Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

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Sin embargo, abrió su corazón y publicó una serie de imágenes de ese día. “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, agregó.

El Dibu llegó a Ezeiza junto con la mayoría de sus compañeros y fue recibido por una multitud de gente que esperaba con bombos, banderas y arengas. Por último, expresó: “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

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Lionel Messi ya está en Rosario después de haber viajado desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. Viajó de manera privada con su familia y descansará unos días antes de incorporarse a Inter Miami.

El capitán aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario, custodiado por un imponente operativo de seguridad que impidió captar imágenes suyas y de sus acompañantes.

Tanto "La Pulga" como Rodrigo De Paul habían permanecido unas horas en Estados Unidos tras la caída de Argentina ante España en el MetLife Stadium.

Messi viajó primero desde Nueva York hacia Miami y, desde allí, emprendió el vuelo en un avión privado hacia su ciudad natal. Se espera que el '10' pase unos días de descanso junto a su familia en su residencia del barrio privado Kentucky, en Funes, antes de reincorporarse a la competencia oficial con el Inter Miami.

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