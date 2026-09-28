La mesa política se reúne antes del viaje de Javier Milei a Francia, con foco en la agenda legislativa del Gobierno

El encuentro será en la Casa Rosada para dialogar sobre los proyectos en el Congreso y las políticas vinculadas a la causa Malvinas. Además, se enmarcará tras una jornada económica negativa por el salto del riesgo país.

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 13 en la Casa Rosada, en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Francia para brindar un discurso en el Argentina Week y reunirse con su par Emmanuel Macron. El encuentro servirá para dialogar sobre la agenda legislativa y las políticas vinculadas a la causa Malvinas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezará el cónclave mientras el Gobierno intenta encauzar los proyectos sobre la mesa en el Congreso y en medio de la preocupación por la situación económica, tras la suba del riesgo país a casi 630 puntos básicos , el máximo valor en los últimos seis meses.

En tanto, además de Karina Milei, se espera que de la reunión también formen parte el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem ; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt ; el asesor presidencial, Santiago Caputo ; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Por lo pronto, como es habitual ya que se encontrará su hermana, el jefe de Estado no asistirá a la reunión y acudirá a la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al golfista Adolfo Cambiaso , acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli , y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez , en el Palacio Libertad.

En tal sentido, el mandatario partirá por la noche rumbo a Francia junto a 12 gobernadores, funcionarios y empresarios para encabezar una nueva edición del Argentina Week en la ciudad de París. La agenda del Presidente también tiene prevista una bilateral con Macron, la cual se llevará adelante el jueves 1° de octubre, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La última reunión de la mesa política, con el debate en Patricia Bullrich

La mesa política mantuvo el 22 de septiembre su última reunión en Casa Rosada luego de las tensiones discursivas con la senadora oficialista Patricia Bullrich por sus críticas a las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027. "Las diferencias quedaron aclaradas", señalaron desde el Gobierno acerca del encuentro que fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el encuentro, entre los distintos integrantes se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente la última semana y, detallaron, "cada uno planteó su posición al respecto y las diferencias quedaron aclaradas. Comprometiéndose a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con miras a la agenda legislativa y política que lleva adelante el Gobierno".

La exministra de Seguridad había hecho público su enojo el jueves al conocer la letra chica del proyecto que el Gobierno envió al Congreso. "No quiero que me traten como tonta", reclamó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la polémica. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, argumentó que la senadora no se enteró de los cambios en Discapacidad porque se retiró antes de que se abordara la cuestión.

Sin embargo, Bullrich lo desmintió rotundamente. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó la senadora, quien sostuvo que el tema de Discapacidad nunca estuvo en la agenda del espacio y que solo se presentaron lineamientos generales del proyecto, sin entrar en los artículos que después generaron polémica.

La senadora nacional informó en la reunión de este martes cómo será la próxima sesión en la Cámara Alta para avanzar en los proyectos del Poder Ejecutivo: reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, modificación al régimen de Zona Fría y Bonos de Carbono.