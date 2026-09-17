"No quiero que me traten como tonta": Patricia Bullrich redobló la apuesta contra el Gobierno

La senadora y presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, cruzó al Gobierno por los cambios aplicados en el Presupuesto 2027 en el área de Discapacidad, algo de lo que ni ella ni Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, estaban enterados, a pesar de participar todas las semanas en las reuniones de la Mesa Política en Casa Rosada, donde se repasa la agenda legislativa.
"No quiero que me traten como tonta. Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga", disparó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, visiblemente molesta por la novedad de último momento, que amenaza con derribar acuerdos.
"Yo me enteré a la mañana, leyendo los diarios. Y no puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para la construcción de una mayoría -porque somos 21 y tenemos que llegar a 39 o 40-, no lo sepamos y tengamos que venir acá a decir que no lo sabíamos. ¿Qué somos? ¿Tontos?", aseveró ante los periodistas en la puerta del Congreso.
Al ser consultada sobre si consideraba que los habían "puenteado" tando a ella como a Menem, Bullrich se limitó a decir: "La palabra es que no nos enteramos. Y si no te enterás, no tenés posibilidad de decir: 'esto hay que cambiarlo'. Si vos te enterás cuando ya es un hecho consumado, ¿qué hacés?".
Presupuesto 2027: los cambios en pensiones y prestaciones por discapacidad
El proyecto enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei incluye modificaciones al régimen de pensiones por invalidez, al sistema de aranceles para las prestaciones y a las garantías de cobertura de salud. La iniciativa propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, y todavía debe ser debatida por el Congreso.
El proyecto fija la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina su compatibilidad con un empleo registrado, por lo que cualquier trabajo formal extinguiría el beneficio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de ser una vía directa de acceso a la pensión.
El Nomenclador de Prestaciones Básicas perdería sus valores universales y cada ente obligado fijaría sus propios aranceles. Para 2027, el proyecto prevé $6,094 billones para estas pensiones y $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios.