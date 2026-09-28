Cuándo cobro ANSES: pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este martes 29 de septiembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 29 de septiembre de 2026 con respecto a las pensiones que no superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, Anses estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.