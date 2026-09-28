El fuerte mensaje de Brian Sarmiento tras su separación con Danelik: "Es mi prioridad" La exparticipante del famoso reality blanqueó el distanciamiento definitivo y el exfutbolista reaccionó en sus redes con una tajante reflexión personal. Agregar C5N en









El exdeportista habló sobre su reciente quiebre amoroso. Redes sociales

Brian Sarmiento sacudió las redes sociales con una llamativa publicación instantes antes de que su quiebre amoroso fuera ratificado. El exfutbolista sorprendió a sus seguidores en Instagram con un sugestivo descargo justo cuando la marea de rumores sobre su distanciamiento con Danelik Galazán alcanzaba su punto máximo. Si bien el exdeportista decidió no mencionar de forma explícita a la influencer, la frase compartida cobró una dimensión completamente distinta tras confirmarse el final del vínculo.

El exjugador reapareció en su perfil con una postal donde se lo observa posando frente a un ventanal, con el teléfono en mano y el torso descubierto. La imagen con vista al agua sirvió como marco para una tajante reflexión centrada en la valoración individual y los límites en los lazos afectivos: “Cuidarme es mi prioridad ante todo, hacerme respetar y amarme”.

La publicación del exfutbolista precedió al comunicado en el que la exparticipante del reality desmintió rotundamente las versiones sobre un engaño en la noche porteña. Pese a que la tucumana atribuyó la ruptura simplemente a un desgaste en la conexión, la coincidencia temporal del posteo del mediático encendió las especulaciones de sus fanáticos, quienes leyeron las palabras como una indirecta.

El desenlace de la historia de amor iniciada en las pantallas de Gran Hermano suma así un nuevo capítulo de repercusiones digitales. Mientras la joven creadora de contenidos remarcó su intención de continuar adelante sin dar mayores explicaciones, el exdeportista prefirió hacer foco en su bienestar personal y dejó en claro que la preservación propia se ubica por encima de todo.

Por qué se separaron Brian Sarmiento y Danelik Danelik Galazán dio un paso al frente para aclarar los verdaderos motivos que precipitaron el final de su noviazgo tras una ola de rumores sobre un distanciamiento definitivo. La tucumana salió al cruce de las especulaciones sobre un supuesto engaño nocturno por parte del exfutbolista y aclaró que la separación se produjo en buenos términos hace siete días. Con la intención de dar por terminadas las teorías malintencionadas, la influencer fue directa al grano al fundamentar la ruptura: “simplemente no hubo más conexión”.

La decisión de romper el silencio llegó luego de que varios indicios en las redes encendieran las sospechas de sus fanáticos. La joven creadora de contenidos admitió que dejar de seguir al exdeportista en las plataformas digitales fue el detonante que disparó las versiones de crisis, argumentando que suele eliminar cualquier huella digital cuando necesita dar vuelta la página. La historia sentimental que nació entre las paredes de Gran Hermano: Generación Dorada avanzó a pasos agigantados apenas el reality llegó a su fin, al punto de haber compartido departamento durante los últimos meses. Sin embargo, la rutina fuera del programa no logró sostener el proyecto en común y el romance llegó a un punto de no retorno. Mientras la tucumana se mostró bailando un tema de La Joaqui para desdramatizar la ruptura, la expareja confirmó que ya no viven juntos.