Pierre Gasly fue tajante con lo único que necesita para seguir corriendo con Franco Colapinto: "Se trata de..."

El piloto francés fue consultado sobre la condición clave para pasar página con su compañero de Alpine tras el choque en el circuito de Bakú que dejó a la escudería sin puntos.

El compañero de Franco Colapinto en Alpine, Pierre Gasly , respondió que la única condición para dejar atrás el choque entre ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán es el "respeto". "Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible ", deslizó a Sky Sports F1.

Norris se disculpó con Colapinto por su desproporcionada crítica luego del choque en Bakú: "Estuve mal"

De esta manera, Gasly rompió el silencio sobre lo que piensa del incidente del que Colapinto se hizo cargo apenas sucedió pidiendo disculpas a Alpine por el intercomunicador. " Perdón, lo siento mucho, una gran disculpa a todos. Perdón a Pierre. Me quedé completamente bloqueado ", lamentó el piloto argentino.

El accidente también había dejado afuera a Lando Norris , de McLaren, quien se disculpó por inmediatamente criticar al pilarense tras la carrera. El británico había pedido que sancionaran al piloto de Alpine y hasta indicó que “esa manera de manejar no merece estar en la Fórmula 1” .

Sin embargo, bajadas las revoluciones el piloto británico publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer que se equivocó con sus dichos y hasta admitió que sus palabras estuvieron fuera de lugar.

Si bien reconoció que fue un fin de semana “duro en general” y por supuesto “un decepcionante y temprano fin de la carrera”, Norris también indicó qué hizo tras la carrera: “Le envié a Franco un mensaje disculpándome por los comentarios que hice que simplemente no debería haber dicho”.

Cómo fue el choque de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto chocó contra su compañero Gasly y este al británico en una curva en la vuelta 35. Ante el impacto, debieron abandonar los tres. Esto se dio en la reanudación de la carrera, tras el ingreso del auto de seguridad por un accidente de Alex Albon.

Colapinto se tiró por dentro e impactó de lleno contra su compañero y terminó con un neumático pinchado, fue hacia los boxes y se confirmó el abandono porque el auto no estaba en condiciones de seguir.

El argentino llevaba 30 carreras sin abandonos desde Abu Dhabi 2024. En el momento del choque, Franco se ubicaba décimo con la posibilidad de volver a sumar puntos.