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Daniela Celis dio detalles de cómo es su relación con Thiago Medina tras la denuncia que recibió

La exhermanita destapó una verdad inesperada sobre el padre de las gemelas en pleno escándalo judicial.

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis finalmente se pronunció sobre su actual vínculo con Thiago Medina. La influencer dejó en claro que, pese a llevar más de un año separados, mantienen una relación cordial priorizando el bienestar absoluto de sus hijas gemelas, Aimé y Laia.

El cruce entre las figuras de la farandula levantó un gran debate.
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"Cada vez mejor, la verdad que trabajamos mucho ambos para crear un buen vínculo", aseguró la exparticipante de Gran Hermano. En este sentido, enfatizó que Medina cumple un rol fundamental en la crianza diaria y destacó sin dudar: "Es un gran padre, todos conocemos a Thiago como papá y la verdad que no me puedo quejar".

Respecto a la grave denuncia por presunto abuso que recae sobre Medina, iniciada por una supuesta prima, Celis fue sumamente cautelosa. "No voy a fingir demencia, pero no voy a decir mucho. Los tiempos de Dios son perfectos", sentenció la mediática, evitando profundizar para proteger a sus hijas en el futuro.

Sin embargo, la ex Gran Hermano cuestionó duramente el parentesco de la denunciante con su expareja. "Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocen", declaró de forma contundente, desmintiendo que la mujer pertenezca al círculo íntimo.

Finalmente, apuntó contra las intenciones de la mujer, quien habría manifestado actuar por las gemelas. "Hago eventos familiares y ella nunca fue porque no es parte de la familia [...] Si lo hacés, hacelo por vos", concluyó visiblemente incómoda, mientras la causa judicial aguarda pericias psicológicas fijadas para abril de 2027 tras la denuncia de abuso que hizo la prima de Thiago.

Thiago y Pestañela junto a sus hijas.

Thiago y Pestañela junto a sus hijas.

Daniela Celis se hizo viral otra vez por llorar

En un fin de semana marcado por fuertes declaraciones, la mediática también fue noticia por un inesperado ataque de llanto. Tras finalizar una de las funciones de la reconocida obra teatral Sex, dirigida por José María Muscari, Daniela sufrió una crisis de angustia en su camarín que preocupó a todos.

A través de sus redes sociales, explicó a sus seguidores que el motivo fue un blooper actoral sobre el escenario. "Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa. Y por supuesto que lloré en Sex también", confesó la influencer, mostrándose visiblemente afectada por su primer error frente al público.

La exparticipante del reality justificó su sentida reacción basándose en su forma de ser y de experimentar la vida cotidiana. "No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa", remarcó ante su comunidad virtual, buscando empatía frente a la frustración profesional vivida.

A pesar del amargo momento, Celis destacó el apoyo incondicional que recibió por parte de todo el elenco teatral en camarines. "Tengo a los mejores compañeros, una gran contención", aseveró la actriz, quien lleva dos meses integrando la obra y nunca antes había atravesado una equivocación de esta magnitud en vivo.

Para concluir el tema, reivindicó su autenticidad absoluta y su decisión de compartir tanto los éxitos como los peores fracasos. "Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones. Yo soy transparente, soy esto y banco ser lo que soy", finalizó de manera tajante en su descargo.

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