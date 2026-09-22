22 de septiembre de 2026 Inicio
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La mesa política se reunió tras las tensiones con Patricia Bullrich: "Las diferencias quedaron aclaradas"

Karina Milei encabezó el encuentro que sirvió para limar las asperezas dentro del Gobierno y comprometerse a fortalecer la estrategia en la agenda legislativa y política.

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La mesa política se reunió tras las tensiones con Patricia Bullrich: Las diferencias quedaron aclaradas

La mesa política mantuvo este martes una reunión clave en Casa Rosada luego de las tensiones discursivas con la senadora oficialista Patricia Bullrich por sus críticas a las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027. "Las diferencias quedaron aclaradas", señalaron desde el Gobierno acerca del encuentro que fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Miilei llegó a EEUU: la agenda del Presidente durante su estadía en Nueva York.
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En el encuentro, entre los distintos integrantes se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente la última semana y, detallaron, "cada uno planteó su posición al respecto y las diferencias quedaron aclaradas. Comprometiéndose a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con miras a la agenda legislativa y política que lleva adelante el Gobierno".

Sin embargo, Bullrich lo desmintió rotundamente. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó la senadora, quien sostuvo que el tema de Discapacidad nunca estuvo en la agenda del espacio y que solo se presentaron lineamientos generales del proyecto, sin entrar en los artículos que después generaron polémica.

La senadora nacional informó en la reunión de este martes cómo será la próxima sesión en la Cámara Alta para avanzar en los proyectos del Poder Ejecutivo: reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, modificación al régimen de Zona Fría y Bonos de Carbono.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia por su parte al ingreso del proyecto de Malvinas y como se viene trabajando en las reuniones de comisión.

Mientras que sobre el final se repasó la agenda de la visita del papa León XIV al país y las actividades que realizarán los distintos integrantes del Gobierno en el marco d esa visita. Asimismo, esta tarde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei mantendrá un encuentro de trabajo con miembros la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de las jurisdicciones de CABA, PBA y Córdoba.

Bullrich reclamó que el oficialismo debe ser sincero consigo mismo

La senadora aseguró además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "tampoco conocía las modificaciones" y sostuvo que ambos se enteraron después, al leer el proyecto ya ingresado al Congreso.

"Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", insistió Bullrich, aunque aclaró que no busca un enfrentamiento: "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie".

Bullrich también se refirió al video que subió a redes con una canción de Lali Espósito y bromeó sobre las lecturas que generó: "He leído las interpretaciones más increíbles", dijo, y cerró: "Que cada uno lo interprete como quiera".

Quiénes participan de la reunión de mesa política y qué otros temas se abordarán

Del encuentro, además de Karina Milei, Santilli y Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. No estan presentes ni el ministro de Economia Luis Caputo, que acompaña la comitiva del Presidente en EEUU, ni tampoco el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Más allá del Presupuesto, el oficialismo deberá ordenar otros proyectos en danza, como la Ley de Soberanía Nacional recién enviada al Congreso, el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría. La reunión de Gabinete de los lunes, de la que Bullrich suele participar junto a Milei, quedó suspendida esta semana por la preparación del discurso presidencial ante la ONU.

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