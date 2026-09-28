El Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos de deuda por $8,6 billones en una rueda difícil

El Ministerio de Economía logró este lunes renovar todos los vencimientos de deuda en moneda local por un total de $8,6 billones, en una jornada en la que los mercados financieros estuvieron inestables tanto por noticias del exterior como por el enrarecido clima político local.
La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $8,62 billones tras la recepción de ofertas por $9,77 billones. El llamado no contempló colocaciones más allá de octubre de 2027 ni el Bonar 29, del cual restan colocar u$s800 millones.
Para conseguir la renovación total de los compromisos, el equipo económico debió pagar rendimientos por encima de las tasas habituales del mercado en varios instrumentos.
Los inversores optaron de manera mayoritaria por los títulos a tasa fija con vencimiento en enero y la tasa TAMAR con plazo hasta julio del año entrante. Curiosamente, el instrumento más demandado fue el Bontam de julio de 2027, el más largo entre los que estaban en oferta, con una captura de más de un tercio de las posturas totales.
Con esta colocación cerró el mes de septiembre en materia de licitaciones de deuda pública. La semana pasada la gestión de Luis Caputo canjeó una letra atada al dólar con un 75% de adhesión de los tenedores por un valor de $5 billones, un paso que ayudó a despejar el escenario para el llamado de este lunes.
El resultado total de la licitación asegura la liquidez en el mercado
El detalle del resultado oficial arrojó la adjudicación de $2,85 billones en LECAP a enero de 2027 con un 2,17% TEM y 29,36% TIREA, más $1,02 billones en títulos CER a mayo de 2027 con 5,97% TIREA. En las opciones de Dólar Linked, el Ministerio de Economía colocó $1,17 billones a octubre de 2026 con 9,06% TIREA y $0,66 billones a noviembre de 2026 con 7,38% TIREA, mientras que la tasa TAMAR a julio de 2027 sumó $2,92 billones con un margen de 3,63%.