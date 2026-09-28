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Horóscopo de hoy, martes 29 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Salud

Salud, dinero, amor y trabajo según tu signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 29 septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El último tramo de 2026 llega con distintos movimientos astrológicos que invitan a revisar experiencias, vínculos y decisiones del año. 
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La Luna en Tauro te pide bajar un cambio, aunque Marte en Leo te enciende la chispa Aries. Mejor si encontrás un ritmo que no te queme. Hoy cuidado con los gastos impulsivos, mejor planificar antes de sacar la tarjeta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La Luna en tu signo te conecta con tu esencia, mientras Venus en Escorpio te pone más intenso. No te aferres a lo conocido solo por comodidad Tauro. Este martes es ideal para revisar tus ahorros y darles un uso más productivo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El Sol y Mercurio en Libra te llenan de ideas, pero la Luna en Tauro te pide calma para no saltar de tema en tema. En cuanto a tu economía Géminis, es un buen día para ordenar cuentas y evitar distracciones con compras innecesarias.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Venus en Escorpio te sensibiliza y la Luna en Tauro te da estabilidad. Animate a decir lo que sentís Cáncer. En cuanto a tu bolsillo, escuchá tu intuición antes de cerrar acuerdos o inversiones.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Marte en tu signo te da energía, pero la Luna en Tauro te recuerda que no todo es inmediato. Disfrutá del impulso sin apurarte Leo. Hoy no te precipites en gastos grandes, esperá el momento justo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La Luna en Tauro te da comodidad y Venus en Escorpio agrega profundidad. Prestá atención a lo que se lee entre líneas Virgo. Día ideal para revisar contratos o detalles económicos que suelen pasar desapercibidos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con el Sol y Mercurio en tu signo, todo se equilibra. Podés moverte entre razón, emoción e impulso sin elegir solo uno. Este martes, diversificá tus opciones, no pongas todo en la misma canasta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Venus en tu signo intensifica lo que sentís, pero la Luna en Tauro te da serenidad. Sentí profundo sin perder perspectiva Escorpio. Hoy tu intuición puede guiarte hacia una inversión segura.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Marte en Leo te empuja a avanzar, pero la Luna en Tauro te pide pausa. Antes de acelerar, fijate dónde estás. En cuanto a tus finanzas, revisá tus prioridades Sagitario antes de comprometer dinero en proyectos nuevos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La Luna en Tauro te da estabilidad y Venus en Escorpio te conecta con deseos guardados. Tomate en serio lo que querés Capricornio. Hoy es momento para ordenar tus cuentas y pensar a largo plazo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El Sol y Mercurio en Libra más Marte en Leo te activan socialmente, aunque la Luna en Tauro te pide bajar a tierra. En cuanto a tu economía, compartí ideas con otros, puede surgir una colaboración rentable.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Venus en Escorpio te da profundidad y la Luna en Tauro calma. El aire y fuego suman movimiento para que no te quedes solo contemplando. Hoy transformá tus sensaciones en acciones concretas Piscis, como invertir o ahorrar.

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