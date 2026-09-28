Cayó la confianza en el Gobierno de Javier Milei en septiembre: quedó en su piso histórico El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9% en septiembre y se ubicó en 1,94 puntos. Desde fines de 2025, acumula un retroceso del 21,4% y el promedio de la gestión del Presidente descendió a 2,34, su registro más bajo. Por Agregar C5N en









El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9% en septiembre y se ubicó en 1,94 puntos.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó nuevamente en septiembre y el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 1,94 puntos, según el informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador registró un descenso del 5,9% respecto de agosto y acumula una caída del 21,4% desde fines del año pasado. El promedio de la gestión de Milei también descendió y quedó en 2,34 puntos, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato.

En el mes 33 de la actual presidencia, el ICG se ubicó por encima del registrado durante el mismo período de las gestiones de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, tanto en su primera como en su segunda presidencia. En cambio, quedó por debajo del nivel alcanzado por Néstor Kirchner.

Los cinco componentes que integran el Índice de Confianza en el Gobierno mostraron retrocesos durante septiembre. La mayor caída correspondió a la preocupación por el interés general, que disminuyó 12,3%.

Le siguió la evaluación general del Gobierno, con un descenso del 9,3%. En tanto, la capacidad cayó 4%, la eficiencia retrocedió 3,5% y la honestidad bajó 2,9%.

Los mayores descensos del mes se concentraron entre las personas de 18 a 29 años, quienes cuentan con instrucción terciaria o universitaria y quienes indicaron que ellos o algún integrante de sus familias fueron víctimas de delitos durante los últimos 12 meses. Índice de confianza: el informe completo