Cottolengo Don Orione: cómo será el recorrido del Papa León XIV en su visita a la Argentina

C5N recorrió el la institución de Claypole junto al director Jorge Silanes y mostró de primera mano cómo será la visita papal en noviembre, con las actividades ya planificadas en el marco de su paso por la Argentina.

El Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas.

El sector de la discapacidad, golpeado por las políticas económica del gobierno de Javier Milei, será protagonista en la inminente visita del Papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice pasará por el Cottolengo Don Orione de Claypole , un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas. C5N visitó la institución que el Santo Padre recorrerá junto al obispo y a su director, Jorge Silanes, para anticipar los detalles del recorrido.

Con la nuestra llegó hasta Claypole para “seguir los pasos que realizará el Sumo Pontífice” en un sector históricamente postergado donde la visita promete ser un hecho histórico. Silanes será el encargado de recibir al Santo Padre en el Cottolengo Don Orione junto a toda la comunidad de servicio: trabajadores, profesionales, voluntarios y los propios residentes. Tanto quienes viven allí como los concurrentes de la escuela especial y del centro educativo terapéutico estarán presentes dentro y fuera del santuario para darle la bienvenida a León XIV.

El director explicó que los Papas suelen buscar encuentros con los sectores más vulnerables —pobres, personas con discapacidad, presos— para escucharlos de primera mano, en línea con un llamado evangélico. En esta ocasión, el Pontífice se acercará al Cottolengo de Claypole para compartir con las personas con discapacidad y con los trabajadores, dos de los grupos más golpeados por la política económica del actual Gobierno libertario.

La preparación de la vista papal se inspira en la última encíclica del Pontífice, donde llama a toda la sociedad a involucrarse en la construcción de los muros de Jerusalén bajo Nehemías, en lugar de las Torres de Babel que se derrumbaron. “Todas las piedras, incluso las que parecen descartadas, pueden convertirse en piedras angulares. Con nuestra actividad sentimos que vamos en ese camino, es un aporte a la sociedad ”, señalaron desde la institución.

El mensaje apunta directamente al universo de la discapacidad y funciona como un llamado de atención. “La visita del Papa nos deja, al final, la pregunta de qué sociedad queremos ”, expresó el hermano Jorge. Una política entendida como ejercicio de poder o como herramienta al alcance de la comunidad.

Antes de llegar a la reliquia del corazón de Don Orione (traída en el año 2000), el Papa tiene previsto recorrer la institución, escuchar los testimonios de los residentes y recibir obsequios preparados por la comunidad. Será un encuentro en el que primero escuchará y luego dirigirá unas palabras. La bienvenida estará acompañada por un coro y artistas locales que le darán un marco especial a la jornada.

Vatican News.

El día a día en el Cottolengo Don Orione

Silanes explicó a C5N que se trata de una institución enmarcada en la Ley 24.901, que brinda servicios de hogar y centro educativo terapéutico. Además, cuenta con una escuela destinada a jóvenes con necesidades educativas especiales. Allí conviven personas con distintos tipos de discapacidad, tanto físicas como mentales, distribuidas en 14 hogares.

En total, 410 residentes viven de manera permanente en el Cottolengo, donde participan de talleres, reciben alimentación y disfrutan de espacios de recreación acompañados por orientadores.

En cuanto a los medicamentos, el director de la institución, Jorge Silanes, advirtió que persisten serias dificultades en la entrega. Explicó que desde la ANDIS se había proyectado implementar un sistema de trazabilidad, pero la llegada no se concretó y terminó desarmando el esquema. “Estábamos en tratativas para presentar caso por caso y, si bien toda auditoría es necesaria, ahora no se sabe cómo seguirá con el nuevo secretario”, señaló.