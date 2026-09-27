La agenda de Javier Milei en Francia: discurso en el Argentina Week y reunión con Emmanuel Macron El Presidente partirá el martes rumbo a París con gobernadores y empresarios para intentar atraer inversiones y encontrarse con su par francés. También recibirá un premio de un foro económico. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a Emmanuel Macron. Presidencia

Luego de su viaje a los Estados Unidos y su participación en la 81º Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei ultima detalles para una nueva salida del país. Será cuando parta hacia Francia junto a 12 gobernadores, funcionarios y empresarios para encabezar una nueva edición del Argentina Week en la ciudad de París.

La agenda del jefe de Estado tiene prevista también una bilateral con su par local, Emmanuel Macron, la cual se llevará adelante el jueves 1° de octubre, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También recibirá una distinción del Paris Economic Forum de la capital francesa como uno de los dos economistas más influyentes del planeta, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.

Javier Milei junto a Emmanuel Macron. Oficina del Presidente. La comitiva oficial de Milei estará integrada por la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En tanto, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores confirmados en la comitiva son Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (CABA). La agenda de Javier Milei en Francia Martes 29 de septiembre 22:00: partida de Javier Milei hacia París. Miércoles 30 de septiembre 13:00: arribo a París.

arribo a París. 14:00: Cóctel-cena de bienvenida a los participantes de la Argentina Week en la Embajada Argentina. Jueves 1° de octubre 5:30: palabras del presidente Javier Milei en la Argentina Week, en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Encuentro con gobernadores y reunión con un grupo de 6 a 10 empresarios.

palabras del presidente Javier Milei en la Argentina Week, en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Encuentro con gobernadores y reunión con un grupo de 6 a 10 empresarios. 13:50: encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

encuentro privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. 15:00: recepción del Presidente de Francia a la delegación oficial argentina que participa de la Argentina Week. Viernes 2 de octubre 09:30: premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia.

premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia. 10:00: entrega del premio del París Economic Forum a los economistas más influyentes del planeta. Palabras de agradecimiento del Presidente.

entrega del premio del París Economic Forum a los economistas más influyentes del planeta. Palabras de agradecimiento del Presidente. Hora a confirmar: acto de cierre de la Argentina Week.

acto de cierre de la Argentina Week. 18:00: Partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires. Sábado 3 de octubre 10:00: arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque.