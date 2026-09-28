Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de septiembre El oficial minorista opera a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación tras una semana al alza, con continuidad de la ola de venta de bonos de la deuda y el riesgo país por encima de los 600 puntos básicos. Por Agregar C5N en









El dólar oficial viene de una semana al alza. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, tras una semana que cerró al alza a la vez que la ola de venta de bonos de la deuda continuó y el riesgo país ya supera los 600 puntos básicos.

Por su parte, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico, mientras que la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.