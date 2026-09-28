Con Pity Álvarez internado, continúa el juicio en su contra: declaran siete testigos Mientras el músico sigue en el Hospital Tornú, se desarrolla este lunes una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de siete testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Por Agregar C5N en









Cristian Pity Álvarez está internado desde el pasado miércoles.

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continúa este lunes con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de siete testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, mientras el músico sigue internado en el Hospital Tornú, donde ingresó el pasado miércoles tras sufrir una crisis hipertensiva horas después de haber chocado en una estación de servicio.

Desde las 10:30, una perito, un cura y otra persona que había sido convocada para la audiencia de la semana pasada prestan su testimonio, a la vez que los cuatro testigos restantes tienen identidad reservada.

La acusación contra el músico es por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Díaz ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré en Villa Lugano.

Continúa el juicio contra Pity Álvarez: el debate por su interrupción mientras siga internado La audiencia de este lunes será la primera después de que el tribunal rechazara un nuevo pedido de la defensa para suspender el juicio. Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían planteado la interrupción del debate por la internación de Álvarez en el Hospital Tornú luego de una crisis hipertensiva.

La defensa informó el miércoles que el músico permanecía en terapia intermedia y sostuvo que continuar con el proceso podía afectar sus derechos y garantías. También hizo referencia a una serie de estudios ordenados por la Justicia civil como parte de un expediente iniciado por un pedido de curatela.

El planteo fue rechazado por el tribunal al considerar que no había una situación novedosa que justificara suspender el debate. El juez Gustavo Goerner recordó además que Álvarez no está obligado a asistir a las audiencias durante esta etapa del juicio, ya que está representado por sus abogados. Su presencia sí será necesaria durante los alegatos y el momento en que difundan el veredicto. En esa misma audiencia, el fiscal Sandro Abraldes se había opuesto al pedido de la defensa y planteó que no correspondía interrumpir el proceso por una presentación realizada ante la Justicia civil. También cuestionó los reiterados pedidos de suspensión formulados durante el debate.