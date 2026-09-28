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Se conocieron las imágenes previas al show de Lali con Tini Stoessel: "Llegó ella, la Triple T"

Las dos referentes del pop argentino sorprendieron a sus fanáticos este fin de semana y regalaron un momento histórico en el Más Monumental, donde su encuentro previo al show quedó inmortalizado en un video.

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 

Lali Espósito y Tini Stoessel se encontraron en la previa de su show en River Plate y el momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. La reunión, que sorprendió a miles de fanáticos, se dio este fin de semana en el estadio Más Monumental y marcó un hito en la música pop argentina.

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.
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El encuentro entre ambas artistas, íconos de la escena local, se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo y reforzó la expectativa por una colaboración entre las popstars.

“Llegó ella, la Triple T”, se escucha decir a Lali en el video publicado en el perfil oficial de su gira, donde ambas se funden en un abrazo. Además, se pudo ver como durante los ensayos, Tini se puso nostálgica y recordó cómo la creadora de Fanático había sido una inspiración en sus primeros pasos.

“Cuando estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan. Hoy, después de 15 años, estar cantando con ella en nuestro país es increíble”, contó emocionada.

Además, la artista destacó un detalle divertido de la presentación que prepararon juntas: eligieron interpretar Like a Virgin de Madonna justo en el mismo año en que ambas se casan, ella con Rodrigo De Paul y Lali con Pedro Rosemblat. “Estar cantando esta canción y casarnos el mismo año…”, remarcó entre risas.

Por otro lado, la exVioletta remarcó una característica de su colega antes de salir a escena: “Ella tiene una paz... tiene mucha energía pero es una cosa, se le siente como una paz”.

Por último, una vez finalizada su presentación, Tini soltó: “Lali te amo, bolud... Nunca me puse tan nerviosa en toda mi vida. Fue increíble, fue una locura”.

Las imágenes dejaron claro que entre ellas no existe más que admiración, respeto mutuo y un cariño que deshecha cualquier tipo de rumor sobre un conflicto entre ambas.

Lali, Tini y Marilina Bertoldi juntas en River

La estrella pop sorprendió a un estadio Monumental repleto al compartir escenario con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi: juntas interpretaron "Like a Virgin" y recrearon una de las escenas más recordadas de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

La integración de Marilina Bertoldi aportó una fuerza rockera y una sonoridad potente que se ensambló de manera fluida con el despliegue escénico y la impronta de Lali y Tini. Este cruce de estilos celebró la versatilidad de la escena argentina, fusionando el rock alternativo y el pop en un espectáculo de altísimo nivel visual y musical.

Tras el eufórico homenaje a la reina del pop y la despedida de Marilina entre aplausos, la atención volvió a concentrarse en las dos máximas referentes del pop latino contemporáneo. Lali y Tini continuaron solas en el escenario para interpretar "1amor", un momento de pura complicidad artística que hizo cantar a todo el estadio a una sola voz y desató lágrimas y gritos entre el público.

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