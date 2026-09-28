Elon Musk elogió a Javier Milei por la baja de la inflación: "¡Bravo!" El magnate sudafricano volvió a destacar la gestión del jefe de Estado y ratificó su aceitada relación. "Fenómeno barrial. A sacar del medio muchachos", celebró el mandatario. Por Agregar C5N en









Javier Milei y Elon Musk. Redes sociales

El magnate sudafricano Elon Musk elogió a Javier Milei por la baja de la inflación en agosto publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que cayó al 1,7% tras registrar un 2,1% en julio. El gesto ratificó la aceitada relación entre el jefe de Estado y el empresario después de distintas reuniones y eventos que compartieron.

La cuenta libertaria @Rothmus se refirió en X a la merma del Índice de Precios al Consumidor y analizó los factores: "La inflación mensual de Argentina pasó del 25,5% en el primer mes de Milei al 1,7% en agosto de 2026. Como era de esperar cuando el gobierno deja de imprimir pesos para cubrir el déficit. Superávit fiscal primero, luego los precios dejan de galopar. Los 'expertos' que llamaron a esto 'teatro de austeridad' ahora tienen 33 meses de datos del INDEC para explicar".

En tal sentido, Musk destacó la gestión del mandatario libertario: "¡Bravo Javier Milei!". Por su parte, el Presidente celebró la publicación del empresario y escribió: "Fenómeno barrial. A sacar del medio muchachos... CIAO!".

La publicación de Elon Musk. X El posteo del magnate se produjo después de que el Indec publicara que la inflación de agosto fue del 1,7%, por lo que volvió a ubicarse por debajo del 2%. Con este resultado, el acumulado de 2026 llega al 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

La desaceleración se explicó principalmente por la caída de los precios estacionales —como indumentaria y turismo— y por un freno en los alimentos, que suelen ser los más sensibles para el bolsillo. El resultado estuvo en línea con las proyecciones privadas y con el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una variación similar, confirmando que la inflación se movió dentro de lo esperado por el mercado.