28 de septiembre de 2026 Inicio
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Elon Musk elogió a Javier Milei por la baja de la inflación: "¡Bravo!"

El magnate sudafricano volvió a destacar la gestión del jefe de Estado y ratificó su aceitada relación. "Fenómeno barrial. A sacar del medio muchachos", celebró el mandatario.

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Javier Milei y Elon Musk.

Javier Milei y Elon Musk.

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El magnate sudafricano Elon Musk elogió a Javier Milei por la baja de la inflación en agosto publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que cayó al 1,7% tras registrar un 2,1% en julio. El gesto ratificó la aceitada relación entre el jefe de Estado y el empresario después de distintas reuniones y eventos que compartieron.

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La cuenta libertaria @Rothmus se refirió en X a la merma del Índice de Precios al Consumidor y analizó los factores: "La inflación mensual de Argentina pasó del 25,5% en el primer mes de Milei al 1,7% en agosto de 2026. Como era de esperar cuando el gobierno deja de imprimir pesos para cubrir el déficit. Superávit fiscal primero, luego los precios dejan de galopar. Los 'expertos' que llamaron a esto 'teatro de austeridad' ahora tienen 33 meses de datos del INDEC para explicar".

En tal sentido, Musk destacó la gestión del mandatario libertario: "¡Bravo Javier Milei!". Por su parte, el Presidente celebró la publicación del empresario y escribió: "Fenómeno barrial. A sacar del medio muchachos... CIAO!".

La publicación de Elon Musk.

La publicación de Elon Musk.

El posteo del magnate se produjo después de que el Indec publicara que la inflación de agosto fue del 1,7%, por lo que volvió a ubicarse por debajo del 2%. Con este resultado, el acumulado de 2026 llega al 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

La desaceleración se explicó principalmente por la caída de los precios estacionales —como indumentaria y turismo— y por un freno en los alimentos, que suelen ser los más sensibles para el bolsillo. El resultado estuvo en línea con las proyecciones privadas y con el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una variación similar, confirmando que la inflación se movió dentro de lo esperado por el mercado.

La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), seguida por Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%), Salud (2,4%), Comunicación (2,3%), Bebidas Alcohólicas y tabaco (2,1%), Restaurantes y hoteles (1,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), Transporte (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%).

El recuerdo de la última reunión entre Javier Milei y Elon Musk

El presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el magnate sudafricano Elon Musk en febrero de 2025 un hotel cinco estrellas de Maryland, en la primera actividad oficial de su gira por el país norteamericano, y sorprendió al empresario con un regalo particular: una réplica de la motosierra que tiene en su despacho.

En un encuentro efusivo, el mandatario saludó al director del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Donald Trump con un "hola, amigo", en una reunión donde también participó la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero presidencial de aquel entonces, Manuel Adorni.

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