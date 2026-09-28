Lula da Silva le saca cinco puntos de ventaja a Flávio Bolsonaro a seis días de las elecciones en Brasil El mandatario de Brasil persigue la reelección y en las últimas semanas los sondeos arrojaban un empate técnico. La última encuesta realizada por Quaest midió a ambos candidatos a menos de una semana de los comicios. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos su ventaja sobre el opositor e hijo del exmandatario Jair, Flávio Bolsonaro, a seis días de la primera vuelta de las elecciones, según la consultora Quaest.

El informe muestra a Lula con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la última semana, y a Bolsonaro, con el 34% de los posibles comicios, tan solo un punto más que hace una semana.

En la primera vuelta, el resto de candidatos no supera el 4% de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5% y un 10% de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

Sin embargo, el escenario en la mayoría de las encuestas era de un empate técnico. Así que habrá incertidumbre hasta el último minuto y el balotaje será el 25 de octubre si ninguna fórmula supera el 50% de los votos válidos (sin votos en blanco ni nulos). Lo mismo se aplica para definir las gobernaciones de cada estado.

La valoración del gobierno de Lula da Silva en la recta final de las elecciones El sondeo también expuso que el 49% de los electores desaprueba el gobierno de Lula y un 46% considera positiva la labor del Ejecutivo brasileño.

EFE La encuesta, encargada por el diario O Globo y el canal Globo, fue realizada por Quaest con 2.400 entrevistas a electores de todo el país, realizadas entre el jueves y el domingo, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, según publicó la agencia internacional EFE. Este domingo, 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia, se renovará la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y se elegirá a los 27 gobernadores regionales.