28 de septiembre de 2026 Inicio
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Lula da Silva le saca cinco puntos de ventaja a Flávio Bolsonaro a seis días de las elecciones en Brasil

El mandatario de Brasil persigue la reelección y en las últimas semanas los sondeos arrojaban un empate técnico. La última encuesta realizada por Quaest midió a ambos candidatos a menos de una semana de los comicios.

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos su ventaja sobre el opositor e hijo del exmandatario Jair, Flávio Bolsonaro, a seis días de la primera vuelta de las elecciones, según la consultora Quaest.

Simpatizantes de Jair Bolsonaro protestando contra Lula Da Silva, el 2 de noviembre de 2022.
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El informe muestra a Lula con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la última semana, y a Bolsonaro, con el 34% de los posibles comicios, tan solo un punto más que hace una semana.

En la primera vuelta, el resto de candidatos no supera el 4% de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5% y un 10% de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

La valoración del gobierno de Lula da Silva en la recta final de las elecciones

El sondeo también expuso que el 49% de los electores desaprueba el gobierno de Lula y un 46% considera positiva la labor del Ejecutivo brasileño.

La encuesta, encargada por el diario O Globo y el canal Globo, fue realizada por Quaest con 2.400 entrevistas a electores de todo el país, realizadas entre el jueves y el domingo, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, según publicó la agencia internacional EFE.

Este domingo, 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia, se renovará la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y se elegirá a los 27 gobernadores regionales.

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