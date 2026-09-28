28 de septiembre de 2026 Inicio
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El riesgo país toma impulso y supera los 640 puntos, su máximo valor en 2026

En un contexto en el que crecen las dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumado a un contexto de volatilidad global, el indicador que mide el J.P Morgan se mueve al alza.

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El riesgo país continúa moviéndose al alza.

El riesgo país sigue moviéndose en un escenario de incertidumbre y se ubica por encima de los 640 puntos básicos, su máximo valor en el año, mientras los bonos en dólares se hunden en Wall Street, en un contexto en el que crecen las dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumado a un contexto de volatilidad global.

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La jornada vuelve a profundizar la tendencia negativa de los activos locales, en medio de dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas. En la plaza porteña, el S&P Merval también opera en terreno negativo y retrocede 2,1%, hasta los 2.832.065,960 puntos. Entre las acciones líderes, las principales bajas corresponden a BBVA, que cae 3,9%; Grupo Financiero Galicia, con una pérdida de 3,8%; y Grupo Supervielle, que retrocede 3,4%.

La tendencia también se replica entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street. En ese segmento, BBVA registra una baja del 3,9%, mientras que Banco Macro pierde 2,9%.

Las dudas sobre las reservas y el financiamiento

El deterioro de los activos argentinos se produce en un escenario marcado por mayores exigencias financieras a nivel internacional y un contexto de volatilidad en los mercados. A nivel local, el mercado sigue con atención la evolución de las reservas y las dificultades para sostener el acceso al financiamiento.

De acuerdo con análisis de la city, la menor acumulación de reservas, la desaceleración de la actividad económica y las condiciones financieras internacionales más restrictivas contribuyeron al incremento del riesgo país.

A esto se suma la menor participación de Argentina en las colocaciones de deuda soberana en dólares, una situación que genera preocupación de cara a las necesidades de financiamiento previstas para 2027.

Desde Fundación Capital señalaron que el nivel de reservas continúa siendo reducido y remarcaron la importancia de fortalecer las compras de divisas. En ese sentido, consideraron que una mayor actividad económica y un proceso más acelerado de acumulación de reservas serán factores relevantes hacia adelante.

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