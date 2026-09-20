Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli: "Voy a hablar con él porque lo que dijo es mentira"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado desmintió la versión del jefe de Gabinete sobre la reunión en la que el Gobierno decidió recortar el presupuesto destinado a personas con discapacidad. "No vale decir algo que no es", sentenció.

Patricia Bullrich , presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli , luego de que el funcionario asegurara que las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto habían sido tratadas en la Mesa Política del Gobierno. " No vale decir una cosa que no es ", sentenció la exministra de Seguridad.

El oficialismo minimiza el enojo de Bullrich, pero reconoce: "No es lo mejor salir y decirlo en los medios"

“ Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba ”, afirmó Bullrich al ser consultada en LN+ este domingo sobre las declaraciones de Santilli, quien había señalado que la legisladora se retiró antes de la reunión en la que se abordó el tema.

La senadora aseguró además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , " tampoco conocía las modificaciones" y sostuvo que ambos se enteraron posteriormente al leer el proyecto.

“Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos ”, pidió la legisladora.

Aún así, Bullrich aclaró que no pretende abrir un enfrentamiento con el jefe de Gabinete: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

La molestia de Patricia Bullrich con el Gobierno: "No quiero que me traten como tonta"

"No quiero que me traten como tonta. Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga", había disparado la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, visiblemente molesta por la novedad de último momento, que amenaza con derribar acuerdos.

"Yo me enteré a la mañana, leyendo los diarios. Y no puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para la construcción de una mayoría -porque somos 21 y tenemos que llegar a 39 o 40-, no lo sepamos y tengamos que venir acá a decir que no lo sabíamos. ¿Qué somos? ¿Tontos?", había aseverado ante los periodistas en la puerta del Congreso.

Al ser consultada sobre si consideraba que los habían "puenteado" tando a ella como a Menem, Bullrich se limitó a decir: "La palabra es que no nos enteramos. Y si no te enterás, no tenés posibilidad de decir: 'esto hay que cambiarlo'. Si vos te enterás cuando ya es un hecho consumado, ¿qué hacés?".