Diego Santilli evitó la polémica con Patricia Bullrich, aunque aclaró: "Los temas nuestros los hablamos el martes" El jefe de Gabinete calificó como "divertido" el video con el tema de Lali Espósito que compartió la senadora oficialista, que se quejó por no conocer las modificaciones en las partidas de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. "Ella se tuvo que ir antes también", recordó sobre la última reunión de la mesa política. Por Agregar C5N en









Santilli evitó polemizar con Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó este sábado bajar el tono a la discusión al interior de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich, luego de la que la senadora oficialista se queje por no conocer las modificaciones introducidas a las partidas de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 y publique un video en sus redes sociales con un tema de Lali Espósito, cuestionada meses atrás por el presidente Javier Milei. De todas maneras, aclaró: "Los temas nuestros los hablamos el martes", en referencia a los encuentros de la mesa política en Casa Rosada.

Las palabras del funcionario nacional con la prensa se dieron por casualidad en la puerta del sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha Legrand, y Santilli había ido a comprar algunos productos a una farmacia cercana.

“Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa hablamos de los temas. Algunos con más profundidad otros con profundidad, pero no total. Patricia se tuvo que ir antes también el martes", explicó en un primer momento Santilli.

Patricia Bullrich nuevamente cuestionó actitudes del Gobierno. X @PatoBullrich A posterior, en clave deportiva y entre risas, el jefe de Gabinete remarcó que las cosas en el Gobierno se hablan al interior y en el contexto de la mesa política: "Es como en el fútbol, en el vestuario hablamos los temas".

Ante la consulta si los dichos de las exministra de Seguridad podrían modificar el caminar legislativo oficialista Santilli fue determinante al detallar: "Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Uno que es la ley que se trata en Diputados y ahí con Martín Menem y el equipo de Salud se está haciendo un trabajo y estamos aproximándonos a una definición. A partir de ellos vendrán las respuestas”.