Diego Santilli evitó la polémica con Patricia Bullrich, aunque aclaró: "Los temas nuestros los hablamos el martes"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó este sábado bajar el tono a la discusión al interior de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich, luego de la que la senadora oficialista se queje por no conocer las modificaciones introducidas a las partidas de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 y publique un video en sus redes sociales con un tema de Lali Espósito, cuestionada meses atrás por el presidente Javier Milei. De todas maneras, aclaró: "Los temas nuestros los hablamos el martes", en referencia a los encuentros de la mesa política en Casa Rosada.
Las palabras del funcionario nacional con la prensa se dieron por casualidad en la puerta del sanatorio Mater Dei, donde se encuentra internada Mirtha Legrand, y Santilli había ido a comprar algunos productos a una farmacia cercana.
“Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa hablamos de los temas. Algunos con más profundidad otros con profundidad, pero no total. Patricia se tuvo que ir antes también el martes", explicó en un primer momento Santilli.
Patricia Bullrich nuevamente cuestionó actitudes del Gobierno.
X @PatoBullrich
A posterior, en clave deportiva y entre risas, el jefe de Gabinete remarcó que las cosas en el Gobierno se hablan al interior y en el contexto de la mesa política: "Es como en el fútbol, en el vestuario hablamos los temas".
Ante la consulta si los dichos de las exministra de Seguridad podrían modificar el caminar legislativo oficialista Santilli fue determinante al detallar: "Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Uno que es la ley que se trata en Diputados y ahí con Martín Menem y el equipo de Salud se está haciendo un trabajo y estamos aproximándonos a una definición. A partir de ellos vendrán las respuestas”.
La reacción de Javier Milei al provocativo video de Patricia Bullrich con música de Lali Espósito
El Jefe de Estado trató de bajarle el tono en medio de la escalada en la interna de La Libertad Avanza y señaló: "Me parece una tontería politizar el arte".
La información la compartió Marcia Frisciotti (públicamente conocida como "Pochi"), luego de haber intercambiado mensajes con el mandatario libertario consideró que enmarcar las expresiones artísticas en disputas políticas no tiene sentido.
"¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", argumentó el jefe de Estado al ser consultado en Puro Show sobre el asunto.