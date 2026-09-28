El inesperado cruce en redes entre Yanina Latorre y Fabián Doman: "Me sorprende de vos" Una publicación sobre la realidad argentina encendió la mecha y provocó un acalorado ida y vuelta ideológico entre las dos figuras del espectáculo. Agregar C5N en









El cruce entre las figuras de la farandula levantó un gran debate.

Fabián Doman y Yanina Latorre encendieron las redes sociales al protagonizar un picante contrapunto ideológico que rápidamente se volvió tendencia. El disparador de la disputa mediática fue la apertura de un importante espacio de indumentaria de segunda mano dentro del DOT. El periodista compartió una imagen y calificó el acontecimiento como una evidencia directa del complicado momento económico.

Redes sociales La apreciación del conductor de televisión no tardó en generar repercusión y provocó la inmediata reacción de la conductora de SQP. Con su habitual estilo filoso, la mediática salió al cruce de los dichos del analista para defender las nuevas dinámicas del mercado textil y la moda sustentable. La postura del comunicador fue el detonante de una intensa discusión en la plataforma X que sumó múltiples posturas contrapuestas.

El debate entre ambas figuras públicas escaló en intensidad a medida que intercambiaban argumentos sobre el consumo actual y las tendencias globales. La controversia dejó al descubierto dos miradas irreconciliables sobre la realidad socioeconómica y el auge del comercio circular en la Argentina.

Así fue el cruce entre Fabián Doman y Yanina Latorre Yanina Latorre no dudó en salirle al cruce al periodista de manera frontal tras leer su análisis sobre la nueva tienda de indumentaria circular. La exangelita utilizó su perfil de X para cuestionar la mirada catastrófica del analista y argumentó que este modelo de consumo representa una tendencia global consolidada: "No, chulo, esto existe en todo el mundo! Siempre llegamos tarde a todo, pero llegamos. Ahhh y esta marca existe hace más de 10 años".

Fabián Doman redobló la apuesta de inmediato ante el reproche de su colega y defendió la lectura del escenario económico local. El exdirigente de Independiente aclaró que su observación no apuntaba a la existencia de la modalidad de venta, sino al tamaño y la visibilidad del emprendimiento dentro de un centro comercial de primer nivel. Lejos de calmar las aguas, el conductor elevó el tono y le arrojó un dardo: "Ahora haces patrulla policial oficialista en redes? Me sorprende de vos, porque sabes que te quiero y respeto".

La respuesta del comunicador no tardó en encender a los usuarios de la red de la pajarito, dividiendo las opiniones entre quienes apoyaban la mirada del analista y quienes respaldaban la defensa de la mediática. El contrapunto dejó al descubierto las fricciones de la farándula nacional a la hora de opinar sobre el bolsillo y el comercio en la Argentina. El cruce cibernético entre ambas figuras del espectáculo sumó miles de interacciones en cuestión de minutos. La contienda ideológica expuso cómo una simple imagen de un local comercial terminó derivando en un cruce picante con acusaciones cruzadas y chicanas políticas que sacudieron la escena mediática en el fin de semana.