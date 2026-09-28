MasterChef Celebrity 2026: a qué hora inicia hoy, quiénes son los participantes y cómo verlo en vivo

Las hornallas más famosas de la televisión se encienden para dar paso una gran competencia culinaria.

La espera terminó para los fanáticos de la gastronomía y el espectáculo con el gran estreno de la quinta temporada de MasterChef Celebrity . Este lunes por la noche, en Telefe , las cocinas más famosas del país vuelven a encender sus hornallas para recibir a un nuevo grupo de celebridades dispuestas a competir.

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Bajo la conducción de Wanda Nara , el ciclo promete renovar las noches televisivas con desafíos culinarios de altísima exigencia y máxima tensión. La competencia demandará creatividad, rapidez y templanza ante un renovado tribunal experto que no perdonará ningún error técnico durante la temporada.

El ansiado debut de esta nueva edición está programado oficialmente para este lunes 28 de septiembre a partir de las 22.15 horas . Según anunciaron, el certamen gastronómico ocupará el competitivo horario estelar de la televisión justo al término de la transmisión del programa Popstars.

La carismática Wanda Nara retomará su rol como presentadora del ciclo, marcando el ritmo de un inicio que genera enorme expectativa en la audiencia. "Estamos ansiosos por este regreso triunfal a la pantalla que promete cambiar las noches" , enfatizaron con entusiasmo desde la producción del programa.

La principal novedad radica en la incorporación de Maru Botana , quien tomará el lugar histórico de Donato de Santis junto a Germán Martitegui y Damián Betular . "Este año buscaremos la excelencia absoluta y seremos implacables en las devoluciones a los participantes" , aseguraron de forma contundente los jurados.

Participantes de MasterChef Celebrity 2026

Veinticuatro figuras del deporte, el periodismo y el mundo digital aceptaron el desafío de cambiar sus confortables rutinas por los exigentes delantales de cocina. Entre los convocados se destacan nombres rutilantes como Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Diego Ramos, Julieta Poggio, Morena Beltrán y Grego Rossello.

El listado oficial también incluye a Luciana Geuna, Paula Trápani, Hernán Coronel, Luck Ra, China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo y Martita Fort. Completan esta ecléctica nómina famosos como Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Martín "Campi" Campilongo, Pablo Giralt y "La Negra" Vernaci.

"Tuve que sumarme a último momento, pero vengo a darlo todo en la cocina", confesó entusiasmado Mike Amigorena, quien reemplazó a L-Gante. Algunos concursantes declararon llegar con amplia experiencia doméstica, mientras que otros confesaron abiertamente que deberán aprender a cocinar desde cero para sobrevivir.

Cómo ver en vivo MasterChef Celebrity 2026

El ansiado primer episodio de la competencia podrá disfrutarse a través de la señal de aire tradicional de Telefe desde cualquier dispositivo o televisor. Para quienes prefieran las plataformas digitales, la aplicación HBO Max transmitirá cada emisión en riguroso simultáneo, brindando una experiencia de alta calidad.

Los jurados Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui junto a la conductora Wanda Nara.

El ecosistema digital también será protagonista gracias al canal de YouTube de Telefe, que transmitirá el React oficial liderado por Agustín Cachete Sierra y Lola Latorre. "Vamos a reaccionar en vivo y leeremos todo lo que comenten para vivirlo juntos", prometieron con énfasis los conductores de la emisión por streaming.

Para ampliar la cobertura multiplataforma, el programa podrá verse los martes en el canal de cable TNT, un día después de su estreno oficial. Finalmente, Discovery Home & Health emitirá los capítulos una semana más tarde, ofreciendo además maratones exclusivos durante los fines de semana para los fanáticos.