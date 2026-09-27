Tras su gira por Nueva York, Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete para analizar las estrategias en el Congreso

El Presidente revisará los proyectos libertarios antes de partir a la Argentina Week en Francia, el martes por la noche. En la reunión con sus ministros abordará temas clave de la agenda legislativa como el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la modificación del Banco Central.

El presidente Javier Milei comenzará una semana donde su agenda se dividirá entre las reuniones de Gabinete y Mesa Política con su equipo de trabajo , en Casa Rosada, y el viaje hacia París para asistir a la Argentina Week y reunirse con su par francés, Emmanuel Macron .

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Este lunes a las 10 encabezará la reunión de Gabinete, luego de su gira por Nueva York , donde se enfocará en el Presupuesto 2027 y en los proyecto sobre las reformas en el Banco Central y las modificaciones electorales .

Al día siguiente, continuarán las actividades de gestión, además de ultimar los detalles en el viaje a Francia de este martes. A las 11 el vocero presidencial, Adrián Ravier , llevará a cabo su habitual conferencia de prensa y a las 13 se realizará una nueva reunión de Mesa Política.

El martes Milei encabezará la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a Adolfo Cambiasso , acompañado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli , y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez , en el Palacio Libertad. A las 22, el Presidente partirá hacia París.

El miércoles llegará a la capital francesa a las 13 (hora argentina) y a las 14 participará de un cóctel de bienvenida destinado a los participantes de la Argentina Week en la Embajada argentina.

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El jueves a las 5:30 Milei realizará una exposición en la apertura del evento, situado en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También llevará adelante un encuentro con gobernadores y, posterioremente, participará de una reunión con un grupo de empresarios por posibles inversiones.

A las 13:50, el Presidente mantendrá un encuentro privado con Macron en el Palacio del Elíseo, y alrededor de las 15 recibirán a la delegación oficial argentina que participa de la Argentina Week.

Javier Milei y Emmanuel Macron.

Para el cierre de la semana, el economista recibirá el viernes a las 9:30 el Premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia por ser uno de los economistas "más influyentes del planeta".

Por la tarde, con horario a confirmar, se llevará a cabo el acto de cierre de la Argentina Week y a las 18 el Presidente iniciará su viaje de regreso a la Ciudad de Buenos Aires, para arribar el sábado a las 10 a la Aeroestación Militar Aeroparque.