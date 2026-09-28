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El viejo posteo de Alejandro Stoessel contra Lali Espósito que se viralizó tras su encuentro con Tini

Una publicación de años atrás volvió a difundirse y generó polémica sobre la aparición de la Triple T junto a la artista pop en el Monumental.

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

Tini Stoessel cantó con Lali Espósito en el Estadio Monumental de River durante el fin de semana. El encuentro de las artistas generó repercusiones en internet a lo largo de la jornada de hoy. Los usuarios de redes recordaron un tuit del productor y padre de la artista, Alejandro Stoessel, a partir de una elección de vestuario.

La Triple T se sumó al último show de Lali en River Plate este 2026. 
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La intérprete subió al escenario de Núñez con una peluca en la cabeza. El accesorio remitió con inmediatez a una publicación en la actual plataforma X sobre una polémica del pasado. El padre de Tini Stoessel redactó el texto en 2013 mediante su cuenta de internet.

Alejandro Stoessel apuntó contra Lali Espósito en aquel momento por las comparaciones con el personaje de televisión. El productor escribió de forma textual: “¿Sabés cómo se dice LALI al revés...? LILA, porque es casi Violetta”. Los seguidores consideraron el atuendo de la artista en el escenario como una respuesta al mensaje.

El viejo posteo de Alejandro Stoessel en Twitter (hoy, X).

El viejo posteo de Alejandro Stoessel en Twitter (hoy, X).

El show que dieron Lali Espósito y Tini Stoessel en River

Tini Stoessel habló frente al público sobre el vínculo con Lali Espósito tras la interpretación de las canciones. Ella expresó con emoción: “Me emociona estar acá, para mí es un honor estar al lado tuyo”. La artista añadió en el micrófono: “Te vimos crecer, fuiste parte de mi casa viéndote desde muy chiquita en el living y en mis meriendas”.

Lali Espósito devolvió el mensaje de afecto en el estadio frente a la mirada de los espectadores. Ella destacó sobre el escenario: “Esta invitación es por las niñas que fuimos”. La cantante completó ante la multitud sobre la tarima de Núñez: “Pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

El recital sucedió en el estadio de River durante la noche de la convocatoria. Lali Espósito vendió la totalidad de los boletos con anticipación a la fecha. La presentación formó parte de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

Tini Stoessel entró al escenario de Núñez con vestimenta de novia para sorpresa de la audiencia. Las intérpretes cantaron a dúo el tema Like a Virgin del repertorio de Madonna. El bloque en el estadio sumó también la pista 1Amor con una coreografía de baile.

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.

La presentación sumó a Marilina Bertoldi con la guitarra de cuerdas junto a las cantantes. Las artistas cerraron el número de música en el estadio de River. Ellas compartieron un beso en la boca frente al público de las tribunas.

La acción en el escenario replicó un hecho de la cultura del pop del pasado. El beso homenajeó un momento de los premios MTV Video Music Awards de la década de 2000. Madonna y Britney Spears protagonizaron aquella escena de televisión frente a las cámaras del evento.

Los espectadores grabaron el encuentro de las artistas en video con los teléfonos de mano. Las capturas circularon en plataformas de internet con inmediatez tras el cierre del espectáculo. En efecto, el material en formato de clip captó la atención de los usuarios de internet

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