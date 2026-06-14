Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni por el escándalo y cargó contra las "operaciones"

El presidente Javier Milei volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego de la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y en medio del mar de dudas en torno a su patrimonio por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

En la red social Instagram, el analista político Eric Harris destacó el apoyo del jefe de Estado al ministro coordinador: "Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo". El mandatario compartió la publicación, en una nueva señal de respaldo.

El jefe de Gabinete entregó los documentos el 10 de junio ante la Oficina Anticorrupción luego de que trascendiera su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. La presentación ocurrió más de 30 días después del anuncio de Milei, quien había afirmado: "Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Está hablando para poder presentarlos antes".

Según constataron fuentes de Casa Rosada que tuvieron acceso a la declaración, parte de los bienes y el aumento patrimonial de Manuel Adorni en los últimos dos años están amparados por el crecimiento de su tenencia de Bitcoins, una de las criptomonedas más importantes del mundo, cuya cotización hoy ronda los u$s60.000 . Las mismas estarían dentro de las cuentas de las Apps Binance y Lemon, dos de las billeteras virtuales con mayor peso dentro de la operación de estos activos. "Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", argumentó el jefe de Gabinete en LN+.

La utilización de este tipo de sistema de pagos descentralizados es muy habitual dentro del mundo de las finanzas al que pertenecía Hayden Davies y Mauricio Novelli, los autores intelectuales de la creación de $LIBRA que Javier Milei promocionó el 14 de febrero pasado. Antes de dar el salto a la gestión nacional, Adorni también formaba parte del staff de "profesores" que dictaban y publicitaban cursos en NW Professional Traders, la empresa perteneciente a Novelli, de la que el Presidente también supo recibir una retribución por sus acciones de marketing y difusión.

El vínculo de Adorni con Novelli, en tanto, se extendió luego de su salto al Estado nacional. El por entonces vocero fue uno de los organizadores del Tech Forum, el evento cripto que ofició como antesala de lo que luego se concretaría en una estafa multimillonaria de la que el Presidente de la Nación formó parte. Incluso, se daba por descontado que el favorito de Karina Milei iba a ser el conductor del evento que iba a tener lugar en 2025 y debió suspenderse por el escándalo judicial que tiene al jefe de Estado como protagonista.

De vuelta a la declaración jurada, y según dieron a entender desde el entorno del exvocero, la tenencia de estas criptomonedas datan del momento en que Adorni aún no formaba parte de la gestión nacional. El crecimiento de las mismas, que no fueron declaradas en la formalidad que el ministro coordinador presentó en 2024 ante la Oficina Anticorrupción, se debería al pago de intereses mensuales y anuales con los que este tipo de billeteras benefician a sus usuarios.

Caso Manuel Adorni: el fiscal Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba y analiza ampliar la causa

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión busca analizar la evolución patrimonial del funcionario tras las recientes rectificaciones en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre el origen de sus bienes.

Entre las solicitudes más urgentes, la Justicia otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025. Además, se requirió a la ANSES la historia laboral completa de la pareja desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades como monotributistas. También se solicitó a la plataforma Lemon Cash ampliar la información sobre cuentas abiertas por el funcionario desde el año 2020.

La fiscalía, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para auditar la documentación, puso el foco en las inversiones en criptomonedas, ya que Adorni declaró un importante crecimiento patrimonial basado en activos digitales. Por este motivo, el fiscal ordenó a la DAFI un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y encomendó a la Policía Federal un relevamiento de entrevistas y redes sociales del funcionario. El objetivo es contrastar sus manifestaciones públicas sobre inversiones financieras con la información patrimonial incorporada al expediente judicial.