Manuel Adorni explicó que ganó u$s300 mil con Bitcoins y reconoció haber evadido: "Ahorramos en negro"

En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y atribuyó las inconsistencias al "error de haber ahorrado en negro". También aseguró que pagará "hasta la última multa" en ARCA.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló este miércoles que presentó su declaración jurada patrimonial antes de asistir a una entrevista televisiva con el periodista José del Río en la señal LN+. El funcionario atribuyó las inconsistencias al "error de haber ahorrado en negro" junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante su actividad en el sector privado.

El ministro coordinador explicó que el plazo oficial para presentar el documento correspondiente al período 2025 ante la Oficina Anticorrupción vence el 31 de julio próximo y remarcó que lo entregó en tiempo y forma, al igual que las presentaciones rectificadas de los períodos 2023 y 2024, que omitieron el ahorro en negro.

"Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", reconoció Adorni.

El titular de los ministros defendió la transparencia de su patrimonio acumulado a lo largo de más de dos décadas de trabajo y justificó su informalidad financiera. "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", añadió.

Adorni aclaró la procedencia de sus activos actuales, especificó que "el dinero era previo a la función pública" y que "es resultado de 25 años de haber ahorrado". Además, reveló que posee activos digitales de larga data: "Empecé a incursionar en bitcoins en 2013 y empiezo a invertir fuerte en 2014".

"Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", señaló, ostentando un olfato infalible para las inversiones financieras. Al mismo tiempo, comentó que se trataba de un dinero que tenía guardado "para la educación y el futuro" de sus hijos.

Adorni enfatizó que tenía que demostrar que no era "chorro" y la única forma era presentando la declaración jurada. El jefe de Gabinete concluyó que se someterá a los procesos legales pertinentes al manifestar que pagará "hasta la última multa" en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

También se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio, "me trataron de chorro y me condenaron mediáticamente", pero advirtió que como funcionario público debe "seguir los pasos judiciales" y no puede "responderle al tribunal mediático".

Adorni se adhirió al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal

Más temprano este miércoles, se conoció que Adorni se adhirió al régimen simplificado de Ganancias avalado dentro de la Ley de Inocencia Fiscal que modificó el mismo Gobierno en diciembre del año pasado. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), su esposa también se registró.

En particular, tanto el jefe de Gabinete como su esposa entraron al régimen simplificado de Ganancias, establecido en la Ley 27.799. Según el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, Angeletti se adhirió el pasado 31 de mayo, mientras que el jefe de Gabinete lo hizo este mismo miércoles 10 de junio.

Por esto, el funcionario y su pareja ya no tendrán la obligación de justificar sus variaciones patrimoniales, ya que la declaración jurada simplificada se limita a presentar ingresos, gastos y deducciones.

SOLO PARA NOTA Registro ARCA Adorni 10 junio 2026 ARCA

Un punto clave dentro de la reglamentación de la norma que aprobó el Senado el pasado 26 de diciembre es que evadir ya no es catalogado como un delito penal, en tanto "quien incumpla y sea notificado resuelva pagando la deuda" que mantiene con el fisco. Sin embargo, aclararon que el apego a esta norma impacta solo en su justificación impositiva y que no bloquea investigaciones por otros delitos, por lo que igualmente deberá dar explicaciones ante la Justicia sobre sus gastos y la propiedad en Indio Cuá.

Qué dijo Manuel Adorni tras adherir al régimen simplificado de Ganancias

Luego de que se conociera que adhirió al régimen simplificado de Ganancias respaldado dentro de la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete debió aclarar que ni él ni su esposa Bettina Angeletti, quien también ingresó al mismo procedimiento, van a blanquear capitales.

Desde el entorno de Adorni se encargaron de aclarar que la Inocencia Fiscal y el régimen simplificado de Ganancias "son dos herramientas diferentes" y que dentro del que se apegan el funcionario y su pareja es un "mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales". "Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo", hicieron trascender.