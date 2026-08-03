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Oficial: acaban de confirmar la fecha de regreso de un programa muy visto en Telefe

El ciclo más esperado de la televisión abierta vuelve pronto. La convocatoria a una figura que mantiene un conflicto público con el conductor le suma expectativa.

El propio conductor había anticipado su deseo de volver cuando fue consultado en abril. 

El propio conductor había anticipado su deseo de volver cuando fue consultado en abril. 

Telefe confirmó el regreso de PH: Podemos Hablar y ya tiene fecha de estreno. El ciclo que conduce Andy Kusnetzoff vuelve a la pantalla del canal después de casi dos años de ausencia, recuperando su tradicional emisión de los sábados por la noche, una franja en la que históricamente fue uno de los programas más fuertes de la televisión abierta argentina.

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El anuncio fue oficial y llegó acompañado de un video promocional en las redes sociales del canal: "Andy Kusnetzoff regresa con buenas charlas y grandes momentos junto a los mejores invitados", adelantó Telefe. La confirmación cierra meses de especulaciones sobre el posible retorno del formato, que había dejado de emitirse a fines de 2023 por cuestiones presupuestarias.

El propio conductor había anticipado su deseo de volver cuando fue consultado en abril. "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara", dijo Kusnetzoff en diálogo con SQP de América TV. Y cerró con una frase que anticipaba lo que finalmente ocurrió: "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede".

Todo lo que se sabe sobre el regreso de PH: Podemos Hablar a Telefe

El debut del ciclo ya tiene una sorpresa ya que la primera invitada confirmada para la emisión del 8 de agosto a las 21.30 es Yanina Latorre, quien mantiene un enfrentamiento público con Andy Kusnetzoff desde hace años. La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, que también difundió el audio en el que la propia conductora reaccionó a la convocatoria.

"Me invitó al primer programa y quisiera saber por qué. Me odia y lo odio, pero bueno, veremos qué pasa", dijo Latorre en ese mensaje, reproducido en Bondi. Lejos de rechazar la propuesta, dejó abierta su participación con una condición: "Voy a ir, me gusta ir al lugar de alguien que me odia y que lo odio. Me divierte más. Igual está supeditado a los invitados que vayan, porque si no me gustan los invitados no voy".

Además de Latorre, Ángel de Brito comentó que también fueron convocados Marley, Ángela Torres y Wanda Nara para el primer envío. Sin embargo, Marley habría decidido no participar, y la presencia de Wanda quedó descartada porque no podría regresar al país por su situación familiar en Italia.

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