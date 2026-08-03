El secretario de Trabajo, Julio Cordero, responsabilizó a los gremios por la medida de fuerza que se lleva adelante este lunes y pidió que "los docentes y las provincias se sienten a hablar". "Si no se cumple el 75% de presentismo, habrá un proceso para determinar penas", lanzó.

Paro nacional docente: el Gobierno ya analiza sanciones y amenaza con quitarle la personería gremial a CTERA

El Gobierno analiza aplicar sanciones contra CTERA por el paro nacional docente convocado para este lunes y advirtió que, si se registran incumplimientos reiterados, podría avanzar incluso con el retiro de la personería gremial del sindicato. Así lo confirmó el secretario de Trabajo, Julio Cordero , quien sostuvo que la organización debe garantizar el dictado del 75% de las clases en el marco de la nueva ley de modernización laboral.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario señaló que el Gobierno trabajó durante el fin de semana junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , para definir los pasos a seguir frente a una medida de fuerza que, según planteó, se desarrolla por primera vez bajo las nuevas reglas que consideran a la educación como una actividad esencial.

"Hemos trabajado con la ministra Sandra Pettovello todo el fin de semana, preparando algo que es novedoso porque es la primera vez que sucede un paro de estas características con la ley de modernización vigente", afirmó Cordero.

El secretario de Trabajo sostuvo que la normativa establece que las actividades consideradas esenciales deben mantener un nivel mínimo de funcionamiento. "Lo que se pide al gremio es la moderación suficiente para que hagan su regla pero respetando la norma para contemplar que el 75% de las clases deben estar dictadas" , explicó.

En ese sentido, fue contundente al anticipar posibles consecuencias si no se cumple con esa exigencia. "Si no se cumple se inicia un proceso sancionatorio, concreto y específico, para aplicar todas las sanciones que correspondan" , aseguró.

La amenaza de quitarle la personería gremial a CTERA

Cordero también advirtió que la legislación contempla medidas más severas frente a eventuales incumplimientos reiterados por parte del sindicato. "Por ahora no apuntamos sobre la responsabilidad gremial pero la propia ley permite que si existen incumplimientos reiterados se le pueda quitar la personería gremial", señaló.

El funcionario cuestionó además la responsabilidad de las autoridades sindicales frente a la convocatoria al paro y planteó que deberían contemplar la posibilidad de que algunos docentes quieran concurrir a sus lugares de trabajo.

Cordero cuestionó el reclamo de CTERA

El secretario de Trabajo también rechazó uno de los principales planteos de CTERA, que reclama la intervención del Gobierno nacional en la discusión salarial. En ese sentido, afirmó que la negociación de los salarios docentes corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

"No es una competencia del Estado nacional, sino una competencia clara de las provincias y de CABA negociar las paritarias y los salarios. Lo que se fija en el Consejo es el mínimo nacional", explicó.

La central docente reclama un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado durante el gobierno de Javier Milei, la convocatoria a una paritaria nacional docente y una mejora para los jubilados del sector. También rechaza el proyecto de ley de libertad educativa impulsado por el oficialismo.

Frente a la medida de fuerza, Cordero defendió la incorporación de la educación como actividad esencial y sostuvo que la huelga continúa siendo un derecho, aunque debe ejercerse bajo las condiciones establecidas por la nueva legislación.

"La huelga es un derecho que existe en Argentina que se encuentra moderado por esta ley de modernización. La moderación que se pide es que se cumpla con el 75% de la actividad porque del otro lado hay ciudadanos y principalmente niños que tienen derecho a educarse", afirmó.

El funcionario concluyó con un llamado a respetar la normativa vigente y cuestionó la extensión de la protesta. "Tenemos que empezar a aprender a respetar las leyes", sostuvo.