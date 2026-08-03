Otro masivo apagón en Cuba dejó a toda la isla a oscuras por sexta vez en el año

La Unión Eléctrica, ente que regula la luz en el país, informó que hubo una "desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional" alrededor de las 22:30, hora local (21:30 de Argentina). Recién por la madrugada se comunicó que se había podido restablecer el servicio a alrededor del 3,8% de los usuarios.

Cuba sufrió este domingo un nuevo apagón de alcance nacional luego de que el Sistema Eléctrico Nacional registrara una desconexión total a las 22:43, hora local. La interrupción dejó sin suministro a La Habana y a las demás provincias de la isla , en un contexto marcado por una prolongada crisis energética.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó el colapso de la red, mientras el Ministerio de Energía y Minas informó que se pusieron en marcha los procedimientos destinados a restablecer el servicio de manera gradual.

El corte se produjo apenas un día después de una falla que había afectado a varias provincias del oeste del país , entre ellas Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. En esa oportunidad, las autoridades habían atribuido la interrupción a la salida simultánea de dos líneas de transmisión de 220 kilovoltios.

Según un recuento de la agencia AFP, con el episodio de este domingo ya son seis los apagones generalizados registrados en Cuba desde el comienzo de 2026. Desde finales de 2024, en tanto, se contabilizan 11 colapsos de gran magnitud.

Por el momento, las autoridades no precisaron cuál fue la causa inmediata de la desconexión ni cuánto tiempo será necesario para normalizar completamente el suministro eléctrico.

Problemas en el suministro de energía: Cuba apunta contra las restricciones impuestas por Estados Unidos

El apagón volvió a exponer las dificultades que atraviesa el sistema energético cubano. Las principales centrales termoeléctricas de la isla tienen varias décadas de funcionamiento y enfrentan problemas de mantenimiento, averías y falta de recursos para sostener una generación estable.

La situación se agrava por la escasez de combustible. Antes de la interrupción, la UNE había calculado una disponibilidad de apenas 1035 megavatios durante el horario de mayor consumo, frente a una demanda estimada en 3200 megavatios. La diferencia representaba un déficit de 2165 megavatios.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel sostiene que las restricciones impuestas por Estados Unidos dificultan el acceso de Cuba al combustible y profundizan las dificultades para sostener el funcionamiento de la red. Washington, por su parte, atribuye la crisis a problemas estructurales de la economía cubana, la gestión estatal y la falta de inversiones.

La crisis económica que atraviesa la isla también está vinculada al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde la década de 1960. Sus restricciones limitan el acceso de Cuba a mercados, financiamiento y determinados bienes y tecnologías, lo que, según el Gobierno cubano y organismos que han cuestionado la política estadounidense, obstaculiza el desarrollo económico, contribuye a la escasez y encarece distintos productos y servicios de la vida cotidiana.