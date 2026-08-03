Javier Milei defendió su gestión: "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor que en el inicio"

El Presidente aseguró que "se evitó una catástrofe" y que, a pesar de lo que muestran los indicadores, "hay récords de PBI históricos, de consumo y exportaciones". "Usted no puede pretender revertir 100 de decadencia en dos años y medio", remarcó.

Javier Milei volvió a defender este lunes el rumbo económico de su Gobierno y rechazó las críticas por el deterioro de la situación de los hogares y el cierre de empresas. Con un diagnóstico optimista, el mandatario aseguró que la economía se encuentra en una situación mejor que al comienzo de su gestión y cuestionó las lecturas que, según su visión, se concentran únicamente en los sectores que atraviesan dificultades.

“No somos Suiza, pero estamos mejor que al momento de inicio” , afirmó en diálogo con Radio Mitre. En ese sentido, sostuvo que durante los dos primeros años de su administración el PBI acumuló un crecimiento del 11% y aseguró que el país alcanzó niveles récord de producto, consumo y exportaciones.

Milei también rechazó la idea de que exista una crisis generalizada y planteó que los cambios impulsados por su Gobierno están provocando una profunda reorganización de la economía. Para respaldar su argumento, citó el libro La economía en una elección, del periodista Henry Hazlitt, y sostuvo que un análisis correcto debe contemplar el conjunto de los sectores y no concentrarse en datos puntuales.

Según el Presidente, de los 16 sectores que se relevan para medir la actividad económica, 14 presentan una evolución positiva. A su vez, destacó que la reducción de la actividad del sector público es, desde su perspectiva, un resultado buscado por su administración.

“Uno siempre se puede parar del lado de los que pierden, pero también están del otro lado los que ganan” , afirmó Milei, al justificar el proceso de transformación económica y la reasignación de recursos que atribuyó a las reformas implementadas por su Gobierno.

Respecto del endeudamiento de las familias, el mandatario reconoció que los hogares sufrieron las consecuencias de la situación económica y responsabilizó por parte de ese deterioro al “ataque golpista de la oposición” durante las elecciones del año pasado. Sin embargo, sostuvo que la recuperación registrada en los últimos meses les permite a las familias negociar nuevas condiciones con las entidades financieras.

En ese sentido, afirmó que los deudores pueden “sentarse frente a los bancos a renegociar sus deudas a mayor plazo con mayores intereses”, una explicación que vuelve a poner el eje en la supuesta recuperación económica y no en las dificultades que atraviesan los hogares para afrontar sus compromisos.

El Presidente también fue consultado por el cierre de empresas y buscó relativizar el impacto de esos datos. En lugar de tomar la cantidad de compañías que dejaron de operar como un indicador de deterioro, Milei planteó que la evaluación debe hacerse a partir del nivel de empleo.

“Así como se destruyen empresas se crean empresas”, sostuvo, y remarcó que la tasa de desempleo se mantiene estable pese a que, según afirmó, aumentó la oferta laboral. También aseguró que la cantidad total de puestos de trabajo en la economía creció.

Para explicar su posición, planteó que las estadísticas pueden generar una imagen distorsionada de la realidad empresarial. “Muchas de las empresas que cierran tienen un solo empleado. Es una trampa estadística”, afirmó. Como ejemplo, señaló que pueden desaparecer diez compañías pertenecientes a un mismo empresario y, al mismo tiempo, crearse una sola firma con diez trabajadores, por lo que el resultado final en términos de empleo sería equivalente.

En otro tramo de la entrevista, Milei insistió en que no es posible solucionar en apenas dos años y medio los problemas acumulados durante un siglo. “Usted no puede pretender revertir 100 años de decadencia en dos años y medio”, sostuvo, y cuestionó las críticas que se enfocan en determinados indicadores sin contemplar el conjunto de la economía.

Malvinas: Milei apuesta a la alianza con Estados Unidos para recuperar la soberanía

En la misma entrevista, Milei sostuvo que el nuevo escenario internacional y el interés de Estados Unidos por fortalecer su presencia en el Atlántico Sur podrían favorecer el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

El mandatario consideró que la relación estratégica con Washington puede ser determinante para avanzar en el objetivo de recuperar la soberanía sobre el archipiélago y afirmó que la Argentina representa un “aliado confiable” para Estados Unidos en la región.

Además, buscó minimizar la polémica generada por una bandera de la Selección argentina que incluía una imagen de las Malvinas y aseguró que el episodio no afectó las conversaciones que el Gobierno mantiene con el Reino Unido. Según Milei, las negociaciones diplomáticas por la soberanía de las islas continúan al margen de ese tipo de expresiones.