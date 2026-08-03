Lali Espósito sumó un nuevo show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Tras el sold out del 6 y 7 de junio, la artista pop anunció su regreso al estadio Monumental para este año. “Lo escribo y no lo creo. Pero es que ustedes no paran de llamar al demonio”, escribió emocionada.

Lali Espósito anunció que volverá a los escenarios este año y lo hará nada más ni nada menos que en el Estadio Monumental. De esta manera, luego de agotar las entradas el pasado mes de junio, la artista pop tendrá su tercer River.

Lali Espósito reveló la peor experiencia que tuvo con un ex: incendio, destrozos y una cuenta que pagó sola

“VUELVE LA FIESTA DEL POP A RIVER PLATE. ¿Pensaron que se había terminado? Nos vemos en septiembre para atender al demonio una vez más en el Monumental”, escribieron desde la productora.

La fecha de esta tercera presentación en el estadio ubicado en Núñez tiene, además, una connotación especial: ese mismo día se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento del sencillo Fanático, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de la artista.

Según anunció la productora Dale Play, la preventa de entradas para el show de Lali Espósito el próximo 26 de septiembre en River será el miércoles 5 de agosto desde las 11 hs y tendrá una opción de compra en 9 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Por su parte, la venta general será una vez que se agote la preventa, con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa, a través de la página de Allaccess.

Precios y ubicaciones para el show de Lali en River

Instagram: DalePlay

La emoción de Lali Espósito al anunciar su tercer River

De regreso de sus vacaciones, Lali Espósito no solo estuvo presente en la segunda presentación de Rosalía en Buenos Aires, sino que ahora anunció, a pura emoción, su nueva presentación en River.

Luego del total sould out en el mes de junio, la artista regresará el Monumental para su tercer show y lo anunció con un video en sus redes sociales. “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí. El resto, sobra. Y las cosas que me puedan decir, ya no me importan. Cuando quieran, saben dónde estoy”, se la escucha decir en el clip.

En el epígrafe de la publicación aseguró que “la fiesta del pop vuelve al Monumental”. “Lo escribo y no lo creo. ¡Pero es que ustedes no paran de llamar al demonio! El 26 de septiembre saben dónde estoy!”, agregó.