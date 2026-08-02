Aníbal Fernández: "El Gobierno usa cortinas de humo para tapar la crisis" El ex ministro de Seguridad acusó al Gobierno de Javier Milei de usar debates migratorios como “cortinas de humo” para ocultar la crisis económica y social, y advirtió que las medidas buscan estigmatizar a los extranjeros en lugar de resolver problemas reales. Por Agregar C5N en









Aníbal Fernández en los estudios de C5N. C5N (captura de video)

Aníbal Fernández acusó al oficialismo de usar el debate migratorio como “cortina de humo” para tapar la crisis económica y social. Según el exministro de Seguridad, las medidas impulsadas desde la Casa Rosada no buscan resolver problemas reales, sino estigmatizar a los extranjeros, tal como ocurrió con la polémica por los datos sobre la cantidad de estudiantes migrantes en la universidad pública. “El Gobierno quiere lastimar a los inmigrantes”, disparó.

El dirigente visitó C5N y participó del primer programa Con la nuestra, conducido por Andrés Lerner. Allí, en una semana que aranca marcada por movilizaciones en todo el país, se refirió también a la interna peronista. El clima político está atravesado por el paro docente convocado para mañana lunes, las marchas del jueves 6 de agosto en defensa de la Ley de Tierras y la movilización de San Cayetano prevista para el viernes en Plaza de Mayo.

Con tono crítico, Fernández recordó que el tema migratorio ya había sido resuelto a fines de 2003 en su gestión con la Ley 25.871 y que insistir ahora en endurecer la normativa es parte de una estrategia política para distraer a la sociedad del ajuste y el malestar creciente en la calle.

Endeudamiento y crisis económica: "Caputo lo generó" Aníbal Fernández volvió a poner el foco en la crisis de endeudamiento que atraviesan millones de argentinos. “Conozco el tema por nuestros compañeros de la agrupación que nos cuentan qué sucede: no tener con qué llegar a fin de mes y tener que pedir un préstamo para comer complica todo. No son solo los bancos los que prestan, también los vivos, y ahí la cosa se vuelve violenta, agresiva, con gente lastimada y situaciones imposibles de resolver”, advirtió.

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@FernandezAnibal: "Las deudas las generó Caputo"



[VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/oHvZlqxYyu — C5N (@C5N) August 2, 2026 En ese sentido, el ex ministro elogió el proyecto impulsado por Leandro Santoro en la Ciudad, que contó con el visto bueno de Jorge Macri, y recordó que más de seis millones de personas están endeudadas en el país. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que el endeudamiento es “un tema entre privados”, Fernández insistió en que es el propio Gobierno nacional el que generó este clima con decisiones políticas que golpean directamente al trabajador. “Han provocado la caída forzosa de la capacidad de compra de la gente”, señaló.