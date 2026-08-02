3 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Aníbal Fernández: "El Gobierno usa cortinas de humo para tapar la crisis"

El ex ministro de Seguridad acusó al Gobierno de Javier Milei de usar debates migratorios como “cortinas de humo” para ocultar la crisis económica y social, y advirtió que las medidas buscan estigmatizar a los extranjeros en lugar de resolver problemas reales.

Por

Aníbal Fernández en los estudios de C5N.

C5N (captura de video)

Aníbal Fernández acusó al oficialismo de usar el debate migratorio como “cortina de humo” para tapar la crisis económica y social. Según el exministro de Seguridad, las medidas impulsadas desde la Casa Rosada no buscan resolver problemas reales, sino estigmatizar a los extranjeros, tal como ocurrió con la polémica por los datos sobre la cantidad de estudiantes migrantes en la universidad pública. “El Gobierno quiere lastimar a los inmigrantes”, disparó.

El cierre de campaña de Mario Benavente, el intendente electo de Santiago del Estero capital.
Te puede interesar:

Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico ganó en los 26 municipios y LLA obtuvo pobres resultados

El dirigente visitó C5N y participó del primer programa Con la nuestra, conducido por Andrés Lerner. Allí, en una semana que aranca marcada por movilizaciones en todo el país, se refirió también a la interna peronista. El clima político está atravesado por el paro docente convocado para mañana lunes, las marchas del jueves 6 de agosto en defensa de la Ley de Tierras y la movilización de San Cayetano prevista para el viernes en Plaza de Mayo.

Con tono crítico, Fernández recordó que el tema migratorio ya había sido resuelto a fines de 2003 en su gestión con la Ley 25.871 y que insistir ahora en endurecer la normativa es parte de una estrategia política para distraer a la sociedad del ajuste y el malestar creciente en la calle.

Endeudamiento y crisis económica: "Caputo lo generó"

Aníbal Fernández volvió a poner el foco en la crisis de endeudamiento que atraviesan millones de argentinos. “Conozco el tema por nuestros compañeros de la agrupación que nos cuentan qué sucede: no tener con qué llegar a fin de mes y tener que pedir un préstamo para comer complica todo. No son solo los bancos los que prestan, también los vivos, y ahí la cosa se vuelve violenta, agresiva, con gente lastimada y situaciones imposibles de resolver”, advirtió.

En ese sentido, el ex ministro elogió el proyecto impulsado por Leandro Santoro en la Ciudad, que contó con el visto bueno de Jorge Macri, y recordó que más de seis millones de personas están endeudadas en el país. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que el endeudamiento es “un tema entre privados”, Fernández insistió en que es el propio Gobierno nacional el que generó este clima con decisiones políticas que golpean directamente al trabajador. “Han provocado la caída forzosa de la capacidad de compra de la gente”, señaló.

A su vez, reclamó medidas concretas para revertir la situación como "recuperar la industria, apoyar al campo y a los pequeños chacareros, colocar productos argentinos en el exterior con valor agregado e incentivar al trabajador". En paralelo, describió un escenario de consumo que cae todos los meses, empleo formal cada vez más reducido y filas de personas buscando trabajo, incluso mayores de 50 años expulsados del mercado laboral. “Las encuestas son como las morcillas: son ricas, pero si sabes cómo se hacen son espantosas”, ironizó.

En ese contexto, el dirigente cuestionó la actitud del oficialismo, al que acusó de desentenderse de la crisis, lo que abre la puerta a la oposición. “No se entiende cómo el electorado los acompañó antes por el simple hecho de que no les gustara lo anterior. No me quejo del derecho del otro y su voto, pero no me olvido que quienes votaron hoy pueden ver la situación en la que está el país: no hay movilidad social ascendente, las medidas van en retroceso”, sostuvo.

Por último, defendió a Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que “no tiene que estar presa porque es inocente” y llamó a ponerle fuerza a las PASO para garantizar derechos políticos, civiles y económicos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei.

Milei en modo campaña: "Debería ser reelecto porque cumplí con todo lo que prometí"

El presidente Javier Milei.

Datos que preocupan al Gobierno: una encuesta reveló que más del 60% quiere un cambio en 2027

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof advirtió que Milei está extorsionando a los gobernadores para suspender las PASO

Javier Milei, presidente de Argentina.

Milei confirmó que ya tiene candidato a vicepresidente para 2027, aunque no reveló su nombre

El Gobierno supervisará el cumplimiento de la prestación educativa prevista en la reforma laboral.

Previo al paro docente, Capital Humano reunió al Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación

Elecciones en Santiago del Estero: eligen intendentes y concejales en 25 municipios

Elecciones en Santiago del Estero: eligen intendentes y concejales en 25 municipios

Rating Cero

Zaira Nara disfrutando el verano español.

"¿Alguna vez vestida?": Zaira Nara le contestó a un seguidor que le cuestionó una foto haciendo topless

Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

La actriz posee un gran ambiente pensado para conservar en orden su colección de ropa y accesorios.

Así es el vestidor gigante que tiene Jennifer Aniston

Diana Lamas Hoy disfruta de una vida tranquila, enfocada en el cine, la naturaleza y una rutina lejos del ritmo de la televisión.

De figura en los 90 a perfil bajo: qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas

Este fue el personaje de una exitosa película que casi rechaza Orlando Bloom.

Orlando Bloom estuvo a punto de rechazar este papel: lo terminó convirtiendo en una estrella

últimas noticias

play
El cierre de campaña de Mario Benavente, el intendente electo de Santiago del Estero capital.

Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico ganó en los 26 municipios y LLA obtuvo pobres resultados

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.396 del domingo 2 de agosto de 2026

Hace 1 hora
CTERA convocó a un para nacional desde este lunes 3 de agosto. (agencia NA)

Paro nacional de CTERA: medida de fuerza de docentes en reclamo de salarios dignos y mayor presupuesto

Hace 1 hora
Mailén Antonich, la joven asessinada en Mar del Plata.

El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich reveló que la mataron de una puñalada en la cervical

Hace 2 horas
play

Aníbal Fernández: "El Gobierno usa cortinas de humo para tapar la crisis"

Hace 2 horas