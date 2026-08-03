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Un importante conductor renunció a un canal y ahora pasea en motorhome y organiza viajes para ver auroras boreales

El meteorólogo dejó la televisión después de casi dos décadas y construyó una actividad propia que integra viajes extremos y comunidad digital.

Su próxima expedición a Noruega ya agotó los cupos disponibles.

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Redes sociales

José Bianco dejó TN después de 17 años y eligió un camino radicalmente distinto al que venía transitando en la televisión. El meteorólogo y conductor, conocido por dar el clima y por el programa Fenómenos junto a Matías Bertolotti, dio un giro completo a su vida y hoy integra las redes sociales y la radio con la organización de viajes grupales para ver auroras boreales en Noruega.

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Su salida del canal generó incógnitas durante meses hasta que el propio Bianco las despejó en sus redes con una frase directa: "Me fui porque me cansé de un par de jefes. Tengo la mejor con los que trabajé al aire en el canal". La declaración cerró el capítulo de las especulaciones y abrió el de su nueva etapa.

El metereólogo se encuentra actualmente muy activo en Instagram, donde cuenta con casi un millón y medio de seguidores, informa sobre fenómenos climáticos y realiza transmisiones en vivo. También tiene presencia en la radio, con un espacio en Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

¿A qué se dedica José Bianco?

En 2021, Bianco sorprendió a sus seguidores al dar a conocer un proyecto personal que nada tenía que ver con la pantalla, ya que convirtió un viejo colectivo en un motorhome y comenzó a recorrer el país en ese transporte, documentando el proceso y las aventuras en sus redes sociales. Lo que empezó como un pasatiempo fue creciendo hasta transformarse en algo mucho más ambicioso.

El contacto con las auroras boreales fue el siguiente escalón. Bianco las conoció de cerca y decidió convertir esa experiencia en un servicio: hoy organiza viajes grupales al norte de Noruega para que otras personas puedan vivir ese fenómeno natural. "Una aventura diseñada para maximizar las oportunidades de ver auroras boreales y descubrir la magia del norte de Noruega", describe en la página web donde detalla toda la información para los interesados.

El próximo viaje está pautado para octubre de este año, aunque los cupos ya están completos. La siguiente salida será en marzo de 2027 y el costo, sin incluir los pasajes aéreos, es de USD 8.000 por habitación individual y USD 6.800 en habitación compartida.

Bianco es licenciado en Ciencias de la Atmósfera por la UBA y en su perfil de Instagram se presenta como "meteorólogo, conductor de TV y cazatormentas". Su nueva vida lo muestra recorriendo el mundo, dando a conocer fenómenos naturales extremos y conectando a otros con experiencias que difícilmente se encuentran en la televisión convencional.

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