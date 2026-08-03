3 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de agosto

El oficial minorista opera a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación haber cerrado julio con un alza acumulada de $10.

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El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

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El dólar oficial tuvo una semana a la baja.
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de agosto

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar oficial terminó julio con un alza de $10.

El dólar oficial terminó julio con un alza de $10.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,29, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.508,43.

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