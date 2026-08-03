3 de agosto de 2026 Inicio
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Nueva embestida de Javier Milei contra Victoria Villarruel: "Todos saben que es opositora, es alguien intrascendente"

Tras los polémicos posteos en redes sociales de la vice, el Presidente volvió a minimizar su importancia dentro de la gestión libertaria . "Pareciera que usa argumentos kirchneristas", lanzó.

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La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel no tiene tregua.

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel no tiene tregua.

X: @VickyVillarruel

El presidente Javier Milei volvió a arremeter este lunes contra su vice, Victoria Villarruel, y apuntó: "Todos saben que es opositora, es alguien intrascendente". "Pareciera que usa argumentos kirchneristas", lanzó, en relación al posteo de la titular del Senado en ocasión del partido de la Selección argentina contra Inglaterra, en el que calificó a los británicos de "piratas usurpadores".

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El mandatario se refirió a su compañera de fórmula como "alguien intrascendente dentro del Gobierno y alguien que básicamente todo el mundo ya sabe que es una opositora".

"En las declaraciones que hace todo el tiempo parece replicar los argumentos kirchneristas", sentenció en diálogo con Radio Mitre.

Victoria Villarruel se distanció de la postura probritánica de Alejandra Monteoliva en la previa del partido de la Selección argentina contra Inglaterra: "Piratas usurpadores"

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó sobre el partido de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en una toma de distancia de la postura conciliadora y más cercana a los intereses británicos que sostiene el Gobierno sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La titular del Senado se refirió a los ingleses como "piratas usurpadores" e "invasores".

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió en su cuenta de X .

Esto contrasta con la postura del Gobierno, a favor de la FIFA, que a horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtió que los hinchas argentinos no podrán entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas.

La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien reiteró que estará prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".

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