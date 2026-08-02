2 de agosto de 2026 Inicio
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Datos que preocupan al Gobierno: una encuesta reveló que más del 60% quiere un cambio en 2027

Según un estudio reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, el 65% de los argentinos desaprueba la gestión libertaria y crece el porcentaje que pide un cambio de rumbo, en un clima marcado por el deterioro de la percepción sobre la situación económica.

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El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

Según un estudio de Zuban Córdoba y Asociados, el 65% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei y más del 60% asegura que votaría por una alternativa distinta en las elecciones presidenciales de 2027. El sondeo refleja un marcado deterioro en la imagen del presidente, impulsado por la percepción de que el país va en la dirección equivocada y por el empeoramiento de la situación económica personal.

Javier Milei.
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Sin embargo, la encuesta de Zuban Córdoba y Asociados mostró un escenario complejo para el oficialismo en cuanto a la evaluación de su gestión e imagen pública. El 65,3% de los argentinos desaprueba la gestión nacional frente a un 33,4% que la respalda.

Además, la imagen del Presidente también muestra un fuerte deterioro con el 61,3% que la califica como negativa y apenas un 33,4% como positiva. En paralelo, un 64% considera que el país va en la dirección incorrecta, mientras que solo el 30% cree que transita el camino adecuado.

El termómetro electoral: el bolsillo de los argentinos

Asimismo, el estudio reflejó que el 53,9% afirma estar peor desde que arrancó el mandato libertario, un 14,4% dice seguir igual de mal y apenas un 13,2% asegura estar mejor. Con esos números, el discurso del sacrificio pierde crédito y la narrativa oficial se queda sin respaldo.

De cara a las próximas elecciones, el panorama es lapidario para el oficialismo debido a que el 61,9% votaría por un cambio de gobierno, contra un 33,4% que apuesta por la continuidad. En el escenario por fuerzas políticas, el Peronismo lidera con entre 31,3% y 35,3%, seguido por La Libertad Avanza (28%–33,8%), mientras que el PRO cosecha 17,3% y la izquierda se mueve entre 4,4% y 6,6%.

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