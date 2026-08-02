Datos que preocupan al Gobierno: una encuesta reveló que más del 60% quiere un cambio en 2027 Según un estudio reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, el 65% de los argentinos desaprueba la gestión libertaria y crece el porcentaje que pide un cambio de rumbo, en un clima marcado por el deterioro de la percepción sobre la situación económica. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei.

Según un estudio de Zuban Córdoba y Asociados, el 65% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei y más del 60% asegura que votaría por una alternativa distinta en las elecciones presidenciales de 2027. El sondeo refleja un marcado deterioro en la imagen del presidente, impulsado por la percepción de que el país va en la dirección equivocada y por el empeoramiento de la situación económica personal.

En declaraciones recientes este domingo, el Presidente libertario aseguró que ya tiene definido a su compañero de fórmula para el 2027. Sin dar nombres, el mandatario va en búsqueda de la reelección e insistió en la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido al gasto público que representan para el Estado. Según Milei, la economía “rompió su techo histórico” y promete tres años seguidos de crecimiento.

MANÓSFERA & POLÍTICA



La desaprobación al gobierno es del 65%, la economía sigue golpeada y el 2027 cada vez más cerca.



Pero el DDD de julio suma otra capa: la conversación digital sobre género y masculinidades también empieza a tener traducción política



Abrimos hilo pic.twitter.com/vfalsRlCOi — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) August 2, 2026 Sin embargo, la encuesta de Zuban Córdoba y Asociados mostró un escenario complejo para el oficialismo en cuanto a la evaluación de su gestión e imagen pública. El 65,3% de los argentinos desaprueba la gestión nacional frente a un 33,4% que la respalda.

Además, la imagen del Presidente también muestra un fuerte deterioro con el 61,3% que la califica como negativa y apenas un 33,4% como positiva. En paralelo, un 64% considera que el país va en la dirección incorrecta, mientras que solo el 30% cree que transita el camino adecuado.

El termómetro electoral: el bolsillo de los argentinos Asimismo, el estudio reflejó que el 53,9% afirma estar peor desde que arrancó el mandato libertario, un 14,4% dice seguir igual de mal y apenas un 13,2% asegura estar mejor. Con esos números, el discurso del sacrificio pierde crédito y la narrativa oficial se queda sin respaldo.