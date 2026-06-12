Axel Kicillof ironizó con la declaración jurada de Adorni: "Estoy buscando un pendrive para los recursos de la Provincia" El gobernador bonaerense aludió al argumento del jefe del Gabinete sobre su patrimonio millonario, y la doble vara de la justicia en comparación con la expresidenta Cristina Kirchner. "Si fuera peronista, estaría preso", aseguró. Por Agregar C5N en









El gobernador remarcó la doble vara de la Justicia de acuerdo al color político. Redes sociales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la presentación de su declaración jurada, quien informó en las última horas, que tiene un patrimonio de $944.575.052.

"Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia", ironizó el dirigente tras conocerse el detalle del documento que presentó el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, aunque después le bajó el tono a la chicana con un "con respeto".

Entre risas, Kicillof hizo una comparación con la expresidente Cristina Kirchner, que tiene prisión domiciliaria, y remarcó la diferencia en el tratamiento político y judicial según el sello partidario: "Si fuera peronista estaría preso".

Embed Kicillof anda buscando un pendrive para la provincia. A Adorni lo descansan todos pic.twitter.com/IReYHAWpBH — María Belén Bartoli (@BelenBartoli) June 12, 2026 La referencia que hizo el jefe bonaerense remite directamente a la explicación que dio Adorni que sostuvo que parte de su patrimonio, equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin, estaría almacenado en una billetera fría, es decir en un dispositivo físico que mantiene los activos digitales resguardados fuera del sistema financiero tradicional y bancario. Esto fue parte del argumento del vocero del Gobierno en el programa de José del Río en LN+.