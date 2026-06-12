12 de junio de 2026 Inicio
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Axel Kicillof ironizó con la declaración jurada de Adorni: "Estoy buscando un pendrive para los recursos de la Provincia"

El gobernador bonaerense aludió al argumento del jefe del Gabinete sobre su patrimonio millonario, y la doble vara de la justicia en comparación con la expresidenta Cristina Kirchner. "Si fuera peronista, estaría preso", aseguró.

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El gobernador remarcó la doble vara de la Justicia de acuerdo al color político.

El gobernador remarcó la doble vara de la Justicia de acuerdo al color político.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la presentación de su declaración jurada, quien informó en las última horas, que tiene un patrimonio de $944.575.052.

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"Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia", ironizó el dirigente tras conocerse el detalle del documento que presentó el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, aunque después le bajó el tono a la chicana con un "con respeto".

Entre risas, Kicillof hizo una comparación con la expresidente Cristina Kirchner, que tiene prisión domiciliaria, y remarcó la diferencia en el tratamiento político y judicial según el sello partidario: "Si fuera peronista estaría preso".

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La referencia que hizo el jefe bonaerense remite directamente a la explicación que dio Adorni que sostuvo que parte de su patrimonio, equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin, estaría almacenado en una billetera fría, es decir en un dispositivo físico que mantiene los activos digitales resguardados fuera del sistema financiero tradicional y bancario. Esto fue parte del argumento del vocero del Gobierno en el programa de José del Río en LN+.

Kicillof contra Milei: "Un plan de destrucción masiva"

Kicillof participó de un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) “Universidad y Ciencia” en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde destacó el ajuste y el desfinanciamiento de las universidades: “Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra la ciencia y la universidad argentina, que avanza tanto en lo salarial como en lo presupuestario: esto no es un simple ajuste, sino un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico”, aseguró el gobernador bonaerense.

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