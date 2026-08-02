2 de agosto de 2026 Inicio
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Axel Kicillof advirtió que Javier Milei está extorsionando a los gobernadores para suspender las PASO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que el Presidente usará el "método extorsivo" para que el Congreso suspenda las elecciones PASO y "mejorar sus posibilidades". "Un gobierno desertor y amigo de lo ajeno", definió.

Por
Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof advirtió que el presidente Javier Milei utilizará el "método extorsivo" para que el Congreso suspenda las elecciones PASO, a partir de negociar transferencias de fondos con los gobernadores, y "mejorar sus posibilidades electorales". Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires alertó que el superávit "es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias".

Axel Kicillof con vecinas de Lomas de Zamora.
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"Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección", definió el economista este domingo en su columna de opinión en el diario cordobés La Voz del Interior y, sobre la "extorsión", explicó: "Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito".

Kicillof negó que Milei quiera suspender las PASO para "ahorrar recursos, fortalecer la democracia o mejorar la calidad del sistema electoral" y remarcó: "Se trata, simplemente, de modificar las reglas de juego en función de su propia conveniencia política".

Además, el peronista advirtió que el Gobierno le debe $47 billones totales a los 24 Ejecutivos distritales, así que cuenta con recursos para llevar adelante el "método extorsivo".

La destrucción del sector industrial y la deuda de $47 billones con las provincias

Al evaluar el desarrollo del programa económico tras 30 meses de mandato, el mandatario provincial trazó un panorama crítico sobre los principales indicadores de empleo e industria: “Con su política económica, Milei destruyó más de 300.000 puestos de trabajo y empujó al cierre a 26.000 empresas. Su plan de primarización impulsó solo a cuatro sectores ganadores frente a una economía que se desploma”.

En ese sentido, el exministro de Economía puntualizó que mientras la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera registraron números positivos, "la industria acumula 12% de caída, el comercio 5% y la construcción un 15%", situación que empujó a las familias a endeudarse al punto de que "la morosidad de las deudas está en su punto más alto, superando a la megacrisis de 2001".

El gobernador detalló el impacto en las economías provinciales que las decisiones de la Casa Rosada provocaron en el conjunto de las administraciones subnacionales desde fines de 2023. Según precisó el economista, la pérdida acumulada para las 24 jurisdicciones "asciende a más de $47 billones a precios constantes, lo que equivale a 4 puntos del PIB, y significa un recorte de 13,4% en términos reales", producto del retroceso en la coparticipación federal, la caída de la recaudación propia y la "interrupción casi total de las transferencias nacionales que son obligatorias pero no automáticas".

En esa línea fue que Kicillof remarcó la paridad entre las cifras oficiales del Tesoro y los recortes a los distritos: "El 'superávit' acumulado por el gobierno nacional desde que asumió Milei es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio que nos vende un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno".

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