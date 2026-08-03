No lo ocultó: Mac Allister mostró el retoque estético que se hizo

El mediocampista del Liverpool confirmó una transformación personal. La oficialización de la intervención realización, por parte de los especialistas.

El regreso de Alexis Mac Allister a la Argentina tras su participación con la Selección en el Mundial 2026 volvió a ubicar al mediocampista del Liverpool en el centro de la escena. Esta vez, sin embargo, el foco no estuvo puesto exclusivamente en su rendimiento futbolístico, sino en un cambio físico que rápidamente despertó repercusión entre los hinchas y en las redes sociales.

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Mientras continúa con su preparación de cara al inicio de una nueva temporada en la Premier League , el campeón del mundo dejó ver una transformación que él mismo había insinuado meses atrás. La confirmación llegó a través del centro médico que llevó adelante el procedimiento y terminó despejando todas las especulaciones sobre su renovada imagen.

Alexis Mac Allister decidió realizarse un implante capilar durante su estadía en la Argentina, una intervención estética que había anticipado públicamente antes del Mundial 2026. El procedimiento fue llevado a cabo en un centro especializado de la ciudad de Buenos Aires por los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman , quienes compartieron fotografías junto al futbolista una vez finalizada la práctica.

En las imágenes puede observarse la clásica línea frontal característica de las primeras horas posteriores al injerto, una señal habitual de este tipo de tratamientos. De hecho, desde la propia clínica destacaron la presencia del mediocampista mediante un mensaje publicado en redes sociales.

El doctor Mariano Calero escribió: "La confianza de un deportista de élite refleja el compromiso, la experiencia y la dedicación con la que trabajamos cada día" , una declaración que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y que terminó confirmando oficialmente la intervención realizada al jugador del Liverpool.

La decisión de someterse al tratamiento no sorprendió a quienes seguían de cerca las declaraciones del futbolista. Meses antes había reconocido, con el humor que lo caracteriza, que la pérdida de cabello era una preocupación personal. En una entrevista incluso bromeó: "Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada".

Al mismo tiempo, explicó entre risas que el cambio de look también tenía relación con su familia. Más adelante dejó una frase que terminó siendo premonitoria: "Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito". Finalmente, esa idea se concretó una vez terminada la Copa del Mundo.

El primer vistazo del cambio de look de Alexis Mac Allister cuando firmaba la camiseta de un hincha en La Pampa. X @TouchlineX

Las primeras señales del cambio comenzaron a verse incluso antes de que la clínica difundiera las fotografías oficiales. Durante una visita a La Pampa, provincia natal del mediocampista, un simpatizante de la Selección Argentina compartió una imagen junto al jugador en la que ya se apreciaban las primeras marcas del procedimiento. Aquella fotografía alimentó las especulaciones en redes sociales hasta que la publicación de los especialistas terminó confirmando que efectivamente se había realizado el implante capilar.