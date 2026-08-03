3 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

No lo ocultó: Mac Allister mostró el retoque estético que se hizo

El mediocampista del Liverpool confirmó una transformación personal. La oficialización de la intervención realización, por parte de los especialistas.

Por
El futbolista de la Scaloneta se realizó una intervención para transformar su aspecto.

El futbolista de la Scaloneta se realizó una intervención para transformar su aspecto.

Instagram @alemacallister

El regreso de Alexis Mac Allister a la Argentina tras su participación con la Selección en el Mundial 2026 volvió a ubicar al mediocampista del Liverpool en el centro de la escena. Esta vez, sin embargo, el foco no estuvo puesto exclusivamente en su rendimiento futbolístico, sino en un cambio físico que rápidamente despertó repercusión entre los hinchas y en las redes sociales.

Se estima que Inglaterra no vote a Gianni Infantino en laselecciones de la FIFA.
Te puede interesar:

Se complica la reelección de Gianni Infantino en la FIFA: Inglaterra le retiró el apoyo a su candidatura

Mientras continúa con su preparación de cara al inicio de una nueva temporada en la Premier League, el campeón del mundo dejó ver una transformación que él mismo había insinuado meses atrás. La confirmación llegó a través del centro médico que llevó adelante el procedimiento y terminó despejando todas las especulaciones sobre su renovada imagen.

El retoque estético que se hizo Mac Allister

Alexis Mac Allister decidió realizarse un implante capilar durante su estadía en la Argentina, una intervención estética que había anticipado públicamente antes del Mundial 2026. El procedimiento fue llevado a cabo en un centro especializado de la ciudad de Buenos Aires por los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman, quienes compartieron fotografías junto al futbolista una vez finalizada la práctica.

En las imágenes puede observarse la clásica línea frontal característica de las primeras horas posteriores al injerto, una señal habitual de este tipo de tratamientos. De hecho, desde la propia clínica destacaron la presencia del mediocampista mediante un mensaje publicado en redes sociales.

Alexis Mac Allister, junto al doctor Mariano Calero.

Alexis Mac Allister, junto al doctor Mariano Calero.

El doctor Mariano Calero escribió: "La confianza de un deportista de élite refleja el compromiso, la experiencia y la dedicación con la que trabajamos cada día", una declaración que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y que terminó confirmando oficialmente la intervención realizada al jugador del Liverpool.

La decisión de someterse al tratamiento no sorprendió a quienes seguían de cerca las declaraciones del futbolista. Meses antes había reconocido, con el humor que lo caracteriza, que la pérdida de cabello era una preocupación personal. En una entrevista incluso bromeó: "Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada".

Al mismo tiempo, explicó entre risas que el cambio de look también tenía relación con su familia. Más adelante dejó una frase que terminó siendo premonitoria: "Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito". Finalmente, esa idea se concretó una vez terminada la Copa del Mundo.

El primer vistazo del cambio de look de Alexis Mac Allister cuando firmaba la camiseta de un hincha en La Pampa.

El primer vistazo del cambio de look de Alexis Mac Allister cuando firmaba la camiseta de un hincha en La Pampa.

Las primeras señales del cambio comenzaron a verse incluso antes de que la clínica difundiera las fotografías oficiales. Durante una visita a La Pampa, provincia natal del mediocampista, un simpatizante de la Selección Argentina compartió una imagen junto al jugador en la que ya se apreciaban las primeras marcas del procedimiento. Aquella fotografía alimentó las especulaciones en redes sociales hasta que la publicación de los especialistas terminó confirmando que efectivamente se había realizado el implante capilar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una joven futbolista falleció a sus 20 años.

Conmoción en el fútbol: murió a los 20 años mientras estaba nadando

River jugó con Rosario Central en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Rosario Central por el Clausura

Nicolás Otamendi convirtió un gol en contra.
play

River no levanta: perdió 1-0 con Rosario Central en el Monumental y acumula cuatro derrotas consecutivas

Boca jugó contra Newells en Rosario.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate con Newell's por el Clausura

Valentín Barco suma un capítulo en su carrera y ya es parte del plantel oficial del Chelsea. 

De la Ligue 1 a la Premier: Valentín Barco se sumó al Chelsea

Boca empató con Newells en Rosario.
play

Boca pagó caro su falta de efectividad y empató 2-2 con Newell's en un partidazo por el Clausura

Rating Cero

La reconocida bailarina está dispuesta a conocer nueva gente.

Es una famosa bailarina argentina, se divorció hace 4 meses y confesó que ahora quiere estar con todos

Lali se volverá a presentar en River el 26 de septiembre.

Lali Espósito sumó un nuevo show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Su próxima expedición a Noruega ya agotó los cupos disponibles.

Un importante conductor renunció a un canal y ahora pasea en motorhome y organiza viajes para ver auroras boreales

La peor experiencia amorosa de la cantante.

Lali Espósito reveló la peor experiencia que tuvo con un ex: incendio, destrozos y una cuenta que pagó sola

Melody intima sobre cómo percibe actualmente el amor.

Melody Luz habló sobre Alex Caniggia: "Él rompió algo en mí y ya no creo en el amor para toda la vida"

El romántico mensaje de Gimena Accardi a Seven Kayne por su cumpleaños

El romántico mensaje de Gimena Accardi a Seven Kayne por su cumpleaños

últimas noticias

La exboxeadora contó que está realizando tras su retiro.

Inesperado: qué fue de la vida de Marcela "La Tigresa" Acuña, tras retirarse del boxeo

Hace 24 minutos
play
Matías Julián Álvarez Guardia, el hombre de 29 años asesinado de una puñalada en Chaco.

La hermana del joven asesinado en Chaco apuntó contra su cuñada y única detenida: "Destruiste una familia"

Hace 27 minutos
El departamento de San Carlos en Salta vendió casi el 60% de su territorio a extranjeros.

Provincia por provincia, qué porcentaje de tierras ya fueron compradas por extranjeros

Hace 29 minutos
Milei junto al criptoempresario Hayden Davis.

Caso $LIBRA: los damnificados preparan una demanda millonaria contra Milei y los imputados

Hace 41 minutos
La reconocida bailarina está dispuesta a conocer nueva gente.

Es una famosa bailarina argentina, se divorció hace 4 meses y confesó que ahora quiere estar con todos

Hace 41 minutos