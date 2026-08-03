Fue infiel, se separó tras muchos años y ahora le envió un mensaje romántico a su nuevo novio, 14 años menor que ella

Gimena Accardi volvió a ubicarse entre los temas más comentados del espectáculo argentino luego de dedicarle un romántico saludo de cumpleaños a Seven Kayne , el cantante con quien oficializó su relación este año tras su mediática separación de Nicolás Vázquez , con quien compartió casi dos décadas de vida.

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La actriz utilizó sus historias de Instagram para publicar un video del músico disfrutando de un atardecer junto a amigos y acompañó las imágenes con un mensaje que rápidamente se viralizó: "Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar" . La dedicatoria confirmó el excelente momento sentimental que atraviesa la pareja y volvió a despertar el interés sobre una relación que comenzó rodeada de rumores y terminó consolidándose públicamente.

El saludo coincidió con el cumpleaños número 27 de Seven Kayne, quien también compartió un álbum de fotografías de la celebración. Entre las imágenes sobresalió una postal junto a Gimena Accardi durante el recital de Kanye West en Madrid, una publicación que reforzó la decisión de ambos de mostrarse cada vez con mayor naturalidad en las redes sociales, dejando atrás el bajo perfil que mantuvieron durante los primeros meses del romance.

La historia de amor entre ambos se desarrolló después de la separación de Accardi y Nicolás Vázquez, una ruptura que generó una enorme repercusión mediática y estuvo acompañada por versiones de una presunta infidelidad que fueron ampliamente difundidas en distintos programas de espectáculos y portales especializados. En ese contexto, la actriz comenzó una nueva etapa personal mientras compartía proyectos laborales con Seven Kayne, vínculo que con el paso de los meses trascendió lo profesional hasta convertirse en una relación sentimental que finalmente decidieron blanquear públicamente.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer. Además de celebrar el romántico mensaje de cumpleaños, miles de usuarios destacaron la felicidad de la actriz con comentarios como "Te merecés todo lo hermoso de la vida" , "Los amo" y "Reinona, el aura te aumentó mil veces" , reflejando el respaldo que recibió la pareja desde que decidió dejar de ocultar su relación.

Quién es Seven Kayne

Seven Kayne, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, es uno de los artistas más reconocidos de la escena urbana argentina. Con apenas 27 años, desarrolló una carrera ligada al trap, el rap y la música urbana, logrando construir una identidad artística propia gracias a colaboraciones con importantes referentes del género y una fuerte presencia en plataformas digitales.

El cantante comenzó a captar la atención del gran público por su propuesta musical, aunque en los últimos meses su nombre trascendió el ámbito artístico debido a su relación con Gimena Accardi, quien es 14 años mayor que él. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo para la pareja, que optó por avanzar con discreción hasta decidir compartir su historia de amor con sus seguidores.

El acercamiento entre ambos se produjo durante las grabaciones de TILF, la ficción vertical producida por Olga, donde compartieron escenas y desarrollaron una evidente química que rápidamente dio lugar a especulaciones. Con el tiempo, aquellas versiones fueron confirmándose mediante fotografías, viajes y publicaciones compartidas en redes sociales.

Uno de los primeros gestos públicos de la pareja fue una escapada romántica a la Costa Atlántica, donde compartieron imágenes disfrutando del mar, una guitarreada, caminatas y distintos momentos de intimidad. Más adelante llegaron las fotografías de una cena romántica en una hamburguesería, donde el detalle del cartel "Directo al corazón" terminó convirtiéndose en un símbolo del romance para sus seguidores.

Gimena Accardi y Seven Kayne.

Desde entonces, Seven Kayne y Gimena Accardi comenzaron a mostrarse con mayor frecuencia tanto en Argentina como durante distintos viajes al exterior. Una de las imágenes que más repercusión generó fue la que ambos compartieron durante el recital de Kanye West en Madrid, además de otras publicaciones que evidencian la consolidación del vínculo y una creciente naturalidad para exhibir su vida cotidiana.